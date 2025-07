'19 pessoas morreram de fome em 24 horas': o desespero em Gaza enquanto Israel lança nova operação

Reuters Alaa al-Najjar chora a morte de seu bebê Yehia, de três meses "Meus filhos choram de fome a noite toda." O barbeiro Mohammed Emad al-Din mora na Faixa de Gaza e é pai de dois filhos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Eles só comeram um pequeno prato de lentilhas nos últimos dias", ele conta. "Na semana passada, um quilo de farinha custava US$ 80 [cerca de R$ 440]." Emad al-Din precisou deixar de trabalhar quando um bombardeio israelense destruiu os painéis solares da sua barbearia, contou ele ao correspondente da BBC em Gaza, Rushdi Abualouf, que informa de Istambul, na Turquia. Agora, ele não consegue pagar pela comida para alimentar sua família. Os preços dos alimentos aumentaram exponencialmente desde o início da guerra na região, em outubro de 2023, sobretudo devido às restrições impostas por Israel. No início de julho, o preço da farinha, que é um alimento básico, era 3 mil vezes mais alto que antes da guerra, segundo denunciou o Programa Mundial de Alimentos (PMA) da ONU.

A agência alertou que a Faixa de Gaza enfrenta uma situação de fome extrema em todo o território, devido às graves restrições de acesso a alimentos em Gaza e ao colapso do mercado local. "A situação é a pior que vi até hoje", declarou o diretor-executivo adjunto de operações do PMA, Carl Skow, depois de visitar Gaza no início deste mês. Este panorama fez com que, apenas nas últimas 24 horas, pelo menos 19 palestinos (incluindo várias crianças) morressem de fome na Faixa de Gaza, segundo um funcionário do Ministério da Saúde do território.

Um deles é Yehia, um bebê de três meses de Alaa Al-Najjar, que morreu de desnutrição, segundo os médicos, no Hospital Nasser da cidade de Khan Younis, no sul de Gaza. O número total de mortos na Faixa de Gaza já supera 59 mil pessoas, além de 142 mil feridos, segundo o Ministério. Ataque a Deir al-Balah Os moradores da Faixa de Gaza também enfrentam, agora, um novo deslocamento.

O exército israelense ordenou a evacuação da cidade de Deir al-Balah, no centro do território, onde foi iniciada uma operação terrestre nesta segunda-feira (21/7), pela primeira vez desde o início do conflito. A cidade abriga dezenas de milhares de refugiados, além de grande parte dos funcionários da ONU e de agências humanitárias que operam na Faixa de Gaza. Por não ter sido, até agora, cenário de combates terrestres, existem mais edifícios de pé em Deir al-Balah do que em outras partes da Faixa de Gaza. Ali também funcionam pontos de atendimento médico, a usina dessalinizadora que fornece água potável e sistemas de eliminação de resíduos.