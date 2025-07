Por que a Suíça é o país com mais bunkers nucleares no mundo — e está querendo modernizá-los agora

Getty Images A Suíça tem uma forte cultura de defesa civil, com abrigos espalhados por todo o país "Se você quer paz, prepare-se para a guerra." É assim que as coisas funcionam na Suíça.

Escavada a uma grande profundidade, a rocha dura dos Alpes Suíços esconde um labirinto de túneis para uso civil e militar, com centenas de bunkers à prova de armas nucleares. Suas entradas estão camufladas atrás de pequenas portas em uma floresta ou mesmo sob prédios que parecem ser residências, mas na realidade têm paredes de concreto de dois metros de altura e janelas com buracos para rifles. Com 8,8 milhões de habitantes, a Suíça é o país do mundo com o maior número de abrigos nucleares per capita: são mais de 370 mil. Os números mais recentes indicam que há mais vagas nos bunkers do que habitantes. Uma lei de 1963 garante que todos os cidadãos, incluindo estrangeiros e refugiados, tenham a garantia de uma cama de beliche em um bunker em caso de conflito armado ou desastre nuclear em seu próprio país ou em um país vizinho.

O espaço para cada pessoa deve ser de pelo menos um metro quadrado. Além disso, os bunkers precisam estar localizados a uma distância máxima de 30 minutos a pé de casa, e 60 minutos em áreas montanhosas. Essas distâncias são acessíveis, não apenas devido ao tamanho do país, mas também porque os proprietários de prédios de apartamentos são obrigados a construir e equipar abrigos em todas as casas. Getty Images Os Alpes Suíços são o cenário perfeito para esconder um grande número de bunkers "A maioria da população vive em prédios que incluem seus próprios bunkers. Se não houver abrigo em um prédio habitado, há instalações públicas disponíveis", explica o Departamento Federal de Proteção Civil.

Os abrigos são projetados para conflitos armados e devem ser resistentes aos efeitos de armas modernas, o que significa que devem oferecer proteção contra substâncias perigosas, como armas nucleares, biológicas e químicas, bem como impactos de armas convencionais. Isso faz parte de uma cultura de defesa civil e cidadã da Suíça, e não militar. "A estrutura externa sólida do abrigo pode suportar pelo menos 10 toneladas de pressão por metro quadrado (ou seja, 1 bar), o que significa que pode suportar o desabamento de um prédio sobre ela", explica a Proteção Civil.

Após um terremoto, por exemplo, os abrigos podem fornecer acomodações de emergência, e o tipo de filtro com o qual estão equipados também protege contra armas biológicas e químicas, pois purifica o ar externo contaminado. 'É bom estar preparado' "Eu me sinto mais seguro sabendo que há um abrigo para todos em caso de um ataque nuclear ou desastre. Não acho que uma guerra na Suíça ou em um dos países vizinhos seja um cenário provável. Mas acho bom estarmos preparados", disse Nicolas Städler à BBC News Mundo, morador da cidade de Basileia, na fronteira com a Alemanha e a França. Mas ele admite que, neste momento, se algo acontecesse, não saberia onde fica o abrigo para onde precisaria ir.