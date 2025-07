A história por trás de uma das olhadas mais fulminantes e famosas de Hollywood

Alamy A foto de 1957 de Sophia Loren e Jayne Mansfield é uma das mais icônicas da história de Hollywood Na noite em que Sophia Loren foi recebida em Hollywood com um jantar de boas-vindas, em abril de 1957, Jayne Mansfield entrou no exclusivo restaurante Romanoff's, em Beverly Hills, com um plano. A elegante festa, organizada pelos estúdios Paramount, estava lotada com as maiores estrelas de Hollywood da época, como Barbara Stanwyck, Montgomery Clift, Gary Cooper e Shelley Winters. Mas seria uma fotografia de Mansfield e Loren que tornaria a noite inesquecível na história de Hollywood.

De acordo com Eve Golden, autora de Jayne Mansfield: The Girl Couldn't Help It, Mansfield queria garantir que todos os olhares estivessem voltados para ela. Ela havia assinado um contrato de sete anos com a Warner Bros. em fevereiro de 1955. A então loira ex-coelhinha da Playboy, de 24 anos, era vista como rival de Marilyn Monroe, que vinha "causando problemas" para a 20th Century Fox, explicou Golden à BBC. Com apenas oito meses de diferença entre si, o enorme sucesso dos filmes Sabes o que Quero (1956) e O Grande Sucesso de Rock Hunter (1957) rapidamente consolidou o status de estrela de Mansfield. Sophia Loren tinha apenas 22 anos quando chegou a Hollywood. Nascida e criada na Itália sob o regime fascista de Mussolini, a mãe de Loren tinha suas "próprias ambições teatrais", diz Mary Ann McDonald Carolan, autora de The Transatlantic Gaze: Italian Cinema, American Film. Loren participou de concursos de beleza na adolescência, onde conheceu seu futuro marido, o produtor de cinema Carlo Ponti, antes de se matricular na escola nacional de cinema da Itália. Ponti produziu muitos de seus primeiros filmes.

Após a Segunda Guerra Mundial, a Itália também foi inundada com produções de Hollywood, à medida que os estúdios se aproveitavam dos baixos custos de produção do país. "Naquela época, havia um extraordinário intercâmbio artístico, econômico, comercial e cinematográfico entre a Itália e os Estados Unidos", explicou Carolan à BBC. Após o sucesso de Aida (1953) e O Ouro de Nápoles (1954), exibidos no Festival de Cinema de Cannes daquele ano, a Paramount contratou Loren, esperando que ela seguisse os passos de suas colegas europeias Leslie Caron, Ingrid Bergman e Marlene Dietrich. Coberta de peles Em abril de 1957, chegou a hora de Loren estrear entre a elite de Hollywood no Romanoff's, onde Mansfield foi a última convidada a entrar. Ela entrou coberta com um "grande casaco de pele", conta Golden. Quando o tirou, estava usando um vestido de cetim com decote profundo e costas nuas, que ela sabia que chamaria a atenção de todos os presentes, especialmente dos fotógrafos.

Alamy A foto perdurou porque apresenta Loren e Mansfield como opostos — com a imagem simbolizando elegância versus ostentação "Ela se aproximou e ficou bem ao lado de Sophia Loren", diz Golden. "Foi definitivamente planejado. Jane sabia exatamente o que estava fazendo." Os fotógrafos Delmar Watson e Joe Shere fotografaram Loren e Mansfield lado a lado. Mas enquanto Mansfield olhava diretamente para a lente, Loren foi flagrada com o olhar de soslaio mais famoso da história de Hollywood, observando o decote de sua companheira de mesa. Sessenta e oito anos depois, continua sendo uma das fotografias mais icônicas da história de Hollywood. Heidi Klum, Anna Nicole Smith, Sydney Sweeney e Maude Apatow, Sofia Vergara e Julie Bowen já a reproduziram.

A foto perdurou porque apresenta Loren e Mansfield como polos opostos. Simboliza elegância versus ostentação, Europa versus América, morena versus loira. "É quase como se elas estivessem vestidas deliberadamente para contrastar", diz Carolan. Legado durável No entanto, a prevalência contínua da imagem tem implicações preocupantes. Ela destaca a tendência da mídia de exagerar a rivalidade feminina, fomentando o estereótipo prejudicial de que as mulheres estão sempre competindo. Na verdade, essa foi a única vez que as duas se encontraram, e pode ser que Loren estivesse apenas preocupada com como Mansfield seria retratada pela imprensa.