O que está por trás da surpreendente aproximação entre EUA e Venezuela

Embaixada dos EUA na Venezuela A embaixada dos EUA na Venezuela publicou uma foto no X dos 10 americanos libertados em uma troca de prisioneiros. A notícia pode ter pegado alguns de surpresa: Estados Unidos e Venezuela, dois governos em desacordo retórico e ideológico, trocaram prisioneiros nesta sexta-feira (18/7). A troca envolve a libertação de 10 americanos detidos na Venezuela e a repatriação de 252 migrantes venezuelanos que os EUA deportaram para El Salvador neste ano, segundo autoridades dos dois últimos países.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que o acordo também envolve "a libertação de presos políticos venezuelanos", sem especificar quantos. Mas a troca também é uma confirmação da capacidade de entendimento mútuo e pragmático que os governos de Donald Trump e Nicolás Maduro desenvolveram, apesar de suas diferenças. "É exatamente assim que a diplomacia deve funcionar", disse Cynthia Arnson, professora associada da Escola de Relações Internacionais da Universidade Johns Hopkins, em Washington, à BBC Mundo, o serviço da BBC em espanhol. 'Éramos inimigos' Quando Trump assumiu seu segundo mandato em janeiro, muitos esperavam que ele endurecesse as políticas dos EUA em relação ao governo socialista da Venezuela.

Essas expectativas decorrem, em parte, do que ocorreu durante seu primeiro mandato (2017-2021), quando Trump buscou, sem sucesso, a queda de Maduro por meio de isolamento diplomático, sanções e declarações sobre uma "possível opção militar" para a Venezuela. "Éramos inimigos da Venezuela", disse o próprio Trump em agosto, em meio à sua campanha para retornar à Casa Branca, chamando Maduro de "ditador". Getty Images Trump enfrentou duramente o governo Maduro em seu primeiro mandato, sem as pontes e acordos que estabeleceu agora. No entanto, após seu retorno ao poder, as surpresas começaram.

Richard Grenell, enviado de Trump, viajou a Caracas em 31 de janeiro, encontrou-se com Maduro e retornou ao seu país com seis prisioneiros americanos libertados por seu anfitrião. Ele também afirmou ter obtido o compromisso de Maduro de acolher em seu país os venezuelanos deportados pelo governo Trump, em troca do "enorme presente" que a "esperança por um futuro diferente" representava para o líder venezuelano. Em maio, soube-se que a Venezuela havia libertado outro americano que mantinha preso.

Em seguida, surgiram relatos de negociações para uma troca de prisioneiros como a que foi finalizada nesta sexta-feira. O acordo acabou sendo paralisado devido a desentendimentos internos no governo dos EUA, informou o jornal The New York Times no início deste mês. O veículo especificou que essas divergências se deviam ao fato de Grenell negociar um acordo mais atraente para Caracas do que o buscado pelo Departamento de Estado, que permitiria à petrolífera americana Chevron manter suas operações na Venezuela.