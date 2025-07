'Intimidação' e 'arbitrária': a resposta de Lula a sanção dos EUA contra Moraes

EPA Lula divulgou nota neste sábado (19/7) em solidariedade a ministros do STF O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestou neste sábado (19/7) solidariedade aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) — um dia depois de o governo dos Estados Unidos anunciar a suspensão do visto de Alexandre de Moraes ao país. "Minha solidariedade e apoio aos ministros do Supremo Tribunal Federal atingidos por mais uma medida arbitrária e completamente sem fundamento do governo dos Estados Unidos", disse Lula em nota oficial do governo brasileiro.

Minha solidariedade e apoio aos ministros do Supremo Tribunal Federal atingidos por mais uma medida arbitrária e completamente sem fundamento do governo dos Estados Unidos.

"A interferência de um país no sistema de Justiça de outro é inaceitável e fere os princípios básicos do respeito e da soberania entre as nações." "Estou certo de que nenhum tipo de intimidação ou ameaça, de quem quer que seja, vai comprometer a mais importante missão dos poderes e instituições nacionais, que é atuar permanentemente na defesa e preservação do Estado Democrático de Direito." O STF e seus ministros ainda não se manifestaram sobre a medida americana. Minha solidariedade e apoio aos ministros do Supremo Tribunal Federal atingidos por mais uma medida arbitrária e completamente sem fundamento do governo dos Estados Unidos.

A interferência de um país no sistema de Justiça de outro é inaceitável e fere os princípios básicos do… — Lula (@LulaOficial) — Lula (@LulaOficial) July 19, 2025 A declaração de Lula acontece em meio a uma escalada de tensões entre Brasil e EUA que culminou no anúncio feito na sexta-feira pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio, contra Alexandre de Moraes.

Rubio anunciou a revogação imediata do visto de Moraes e de "aliados seus no tribunal" e familiares — sem especificar quem seriam exatamente os demais afetados. O governo dos EUA acusa Moraes de praticar uma "caça às bruxas política" contra o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Em postagem no X, Rubio disse que Moraes "criou um complexo de perseguição e censura tão abrangente que não só viola direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende além das fronteiras do Brasil e atinge os americanos".