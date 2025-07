'Com cerco a Bolsonaro e sanções contra Moraes, margem para negociação entre Brasil e EUA é mínima'

Getty Images Para Guilherme Casarões, da FGV, perspectiva de que tarifas de 50% sejam efetivadas em 1º de agosto aumentou e país vive 'tentativa sem precedentes de interferência norte-americana no funcionamento da democracia brasileira' Com as medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e a resposta dos Estados Unidos na forma de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, tornaram-se mínimas as chances de negociações entre EUA e Brasil quanto às tarifas de 50% impostas por Donald Trump aos produtos brasileiros. Essa é a avaliação do cientista político Guilherme Casarões, professor da Fundação Getulio Vargas (FGV) e coordenador do Observatório da Extrema Direita.

"Percebe-se que há uma intenção do governo americano de cercar ao máximo as possibilidades de negociação com o Brasil, impedindo que o governo brasileiro consiga efetivamente se livrar de alguma medida punitiva por parte dos Estados Unidos", diz Casarões, em entrevista à BBC News Brasil. "Existe uma 'tempestade perfeita' nesse momento, de medidas que os americanos tomam por motivações ideológicas ou geopolíticas, que tornam a margem de negociação do governo brasileiro muito pequena." Casarões também acredita que as medidas preventivas do STF para evitar a fuga de Bolsonaro devem fortalecer ainda mais os laços entre trumpismo e bolsonarismo. "Essa ideia de que Bolsonaro está sendo perseguido e injustiçado encontra eco na experiência de Trump", diz o professor da FGV.

"Com isso, se constrói uma ideia de que Bolsonaro é quase o espelho de Trump no Brasil. Isso reforça uma ligação entre eles e pode reforçar a ideia de que existe não só uma perseguição aos políticos de extrema direita ou conservadores, quanto de que haveria uma espécie de conluio transnacional para persegui-los." O especialista avalia ainda que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acerta ao deixar de lado a postura cautelosa com relação a Trump e colocar os ataques do americano como uma ameaça à soberania nacional. E poderá colher os frutos dessa estratégia nas eleições de 2026. "Essa mudança de tom do presidente Lula não surpreende. Ela faz sentido nesse contexto e, se for devidamente administrada, pode, de fato, possibilitar um caminho para uma reeleição ou para eleição de um sucessor no ano que vem", diz Casarões.

Segundo o especialista, ainda não se sabe se as sanções a Moraes e aliados vêm substituir as ameaças anteriores, que até aqui ampliaram a popularidade do governo Lula e desgastaram o bolsonarismo, ou se serão complementares a elas. "O fato é que estamos diante de uma tentativa sem precedentes de interferência norte-americana no funcionamento da democracia brasileira", diz ele. Confira abaixo os principais trechos da entrevista.

BBC News Brasil - As medidas cautelares contra Bolsonaro e as novas sanções contra Moraes marcam uma nova escalada no conflito entre Brasil e EUA? Guilherme Casarões - Sim. Em poucos dias, Trump esgotou seus recursos de pressão bilaterais e multilaterais. Por um lado, o presidente norte-americano ameaçou tarifas de 10% aos países que aderissem à "agenda antiamericana" dos Brics e, mais recentemente, o secretário geral da Otan, Mark Rutte, sugeriu a possibilidade de sanções econômicas a países aliados da Rússia. Por outro lado, Trump anunciou 50% de tarifas contra o Brasil, valendo-se de argumentos essencialmente políticos, para na sequência abrir uma ampla investigação contra o Brasil por supostas práticas desleais de comércio.