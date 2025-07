'Por que você desligou o combustível?': a conversa entre pilotos do avião Air India pouco antes de acidente que matou 260 pessoas

Primeiro relatório de investigação se concentra nas ações do capitão e do copiloto.

EPA Destroços do avião da Air India cuja queda matou 260 pessoas

O relatório preliminar do Departamento de Investigação de Acidentes Aéreos da Índia sobre a queda do voo 171 da Air India, que matou 260 pessoas em 12 de junho, foi divulgado nesta sexta-feira (11/07, no Brasil).

Ele não traz conclusões, mas o foco do documento está, pelo menos por enquanto, na ação dos pilotos.