O passo a passo de crise com Trump que levou Moraes a impor tornozeleira eletrônica a Bolsonaro

Trump enviou cartas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a Bolsonaro criticando o julgamento do ex-presidente no Supremo, classificado pelo presidente americano como "caça às bruxas".

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou uma série de medidas restritivas ao ex-presidente Jair Bolsonaro após o presidente dos Estados Unidos , Donald Trump , ameaçar o Brasil com tarifas de 50% sobre todos os produtos.

Para a PF, Bolsonaro e o filho Eduardo "vêm atuando, ao longo dos últimos meses, junto a autoridades governamentais dos Estados Unidos da América, com intuito de obter a imposição de sanções contra agentes públicos do Estado brasileiro."

O tribunal afirma que as medidas foram pedidas pela Polícia Federal, com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Elas incluem recolhimento domiciliar à noite, monitoramento com tornezeleira eletrônica, a proibição de contato com embaixadores e outras autoridades estrangeiras e proibição de aproximação de sedes de embaixadas e consulados.

Veja a seguir a linha do tempo com os principais acontecimentos recentes da crise diplomática, avaliada por especialistas ouvidos pela BBC News Brasil como "grave" e "sem precedentes".

Na quinta (17/07), o presidente Lula, em pronunciamento oficial, classificou a postura dos Estados Unidos com as tarifas como uma "chantagem inaceitável".

Rubio tinha sido questionado pelo deputado republicano Cory Mills, da Flórida, sobre o tema. Mills tem articulado com o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro que está morando nos EUA.

Em audiência no Congresso dos Estados Unidos no dia 21 de maio deste ano, o secretário de Estado do país, Marco Rubio, afirmou que o governo americano está analisando a possibilidade de aplicar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), com base na Lei Global Magnitsky.

07/07 - Trump acusa Brasil de fazer 'caça às bruxas' contra Bolsonaro e Lula reage

Trump saiu em defesa direta de Bolsonaro, com ataques ao processo criminal que ele enfrenta no Supremo Tribunal Federal (STF), acusado de ter liderado uma suposta tentativa de golpe de Estado.

Sem citar diretamente a Corte, o líder dos Estados Unidos escreveu na rede social Truth Social que "o Brasil está fazendo uma coisa terrível em seu tratamento ao ex-presidente Jair Bolsonaro".

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reagiu à mensagem de Trump em nota oficial do Planalto, rejeitando interferências no país, sem citar diretamente o americano.

"A defesa da democracia no Brasil é um tema que compete aos brasileiros. Somos um país soberano. Não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja", escreveu Lula.

09/07 - A dura carta de Trump a Lula sobre tarifas contra Brasil

Carta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, endereçada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se diferenciou de dezenas de outras enviadas a líderes globais que ele publicou em suas redes sociais nos últimos dias.

Além de anunciar tarifas adicionais de 50% sobre qualquer produto brasileiro enviado aos Estados Unidos, Trump utilizou motivos políticos para justificar a imposição das tarifas, entre eles o tratamento dado pelo Judiciário do Brasil ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a empresas de tecnologia americanas, o que não aconteceu nas cartas divulgadas nos últimos dias para outros países.

A mensagem de Trump enviada aos mandatários de outros países têm entre si uma redação exatamente igual — e um tom bem mais amigável.

A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) avaliou que o Brasil deve ter uma "resposta firme e estratégica" à decisão do presidente dos Estados Unidos.

"É momento de cautela, diplomacia afiada e presença ativa do Brasil na mesa de negociações", diz a nota da bancada ruralista. "A diplomacia é o caminho mais estratégico para a retomada das tratativas."

Presidida pelo deputado Pedro Lupion (PP-PR), a FPA disse que a medida de Trump "representa um alerta ao equilíbrio das relações comerciais e políticas entre os dois países" e que "produz reflexos diretos e atingem o agronegócio nacional, com impactos no câmbio, no consequente aumento do custo de insumos importados e na competitividade das exportações brasileiras".

10/07 - Entrevistas de Lula ao Jornal Nacional, da TV Globo, e ao Jornal da Record

O presidente Lula deu longas entrevistas ao Jornal Nacional, da Globo, e ao Jornal da Record nas quais comentou a decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de impôr tarifas de 50% sobre produtos exportados pelo Brasil àquele país.

Ele disse que "não pode admitir" a "ingerência de um país na soberania de outro".

"E mais grave: a intromissão de um presidente de um país no Poder Judiciário do meu país. É inaceitável que o presidente Trump mande uma carta pelo site dele e comece dizendo que é preciso acabar com a caça às bruxas. Isso é inadmissível", declarou Lula.

O presidente brasileiro reforçou que "quem cometeu um erro vai ser punido" e chegou a insinuar que algo similar poderia acontecer com Trump, caso a invasão do Capitólio, em Washington, nos EUA, logo após ele perder a eleição para Joe Biden, tivesse acontecido no Brasil.

"O que o presidente Trump tem que saber é que se aqui no Brasil ele tivesse feito o que ele fez nos Estados Unidos com as eleições, ele também estaria sendo processado, estaria sendo julgado. E, se fosse culpado, ele seria preso", disse Lula.

11/07 - Trump diz que pode negociar tarifa de 50% com Lula, mas 'não agora', e volta a elogiar Bolsonaro

O presidente Donald Trump sinalizou que está disposto a conversar com Lula sobre as tarifas em conversa com jornalistas em Washington. Ele afirmou que isso deve ocorrer "em algum momento, não agora".

Trump também voltou a elogiar Bolsonaro e afirmou que considera injusto o tratamento dado a ele. O presidente afirmou que Bolsonaro é "homem bom" e "honesto", além de destacar sua postura firme em negociações bilaterais.

"Eu o conheço bem, negociei com ele. Ele foi um negociador muito duro. Posso te dizer isso. Ele era um homem muito honesto e amava o povo do Brasil", disse.

14/07 - PGR pede condenação de Bolsonaro

O procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet, ignorou as pressões de Trump sobre a Justiça brasileira e se manifestou pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no processo criminal sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado.

O PGR apresentou suas alegações finais no processo que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) no dia 14, segunda-feira, data limite do prazo para a acusação se manifestar.

Gonet pediu a condenação de Bolsonaro por liderar organização criminosa armada; tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; dano contra patrimônio da União; e deterioração de patrimônio tombado.

A pena pode superar 40 anos caso Bolsonaro seja condenado por todos esses crimes.

14/07 - Lula assina decreto que regulamenta a Lei da Reciprocidade Econômica

Lula assina decreto que regulamenta a Lei da Reciprocidade Econômica.

A lei foi aprovada em abril e sua regulamentação acontece menos de uma semana depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar tarifas de 50% sobre produtos brasileiros.

O decreto estabelece em que casos e de que forma o governo brasileiro pode retaliar medidas como as impostas por Trump na semana passada.

O texto detalha os "critérios para suspensão de concessões comerciais, de investimentos e de obrigações relativas a direitos de propriedade intelectual em resposta a medidas unilaterais adotadas por país ou bloco econômico que impactem negativamente a competitividade internacional brasileira".

A elaboração do decreto que regulamenta a lei foi um dos primeiros passos tomados pelo governo brasileiro após o anúncio das tarifas de Trump.

15/07 - Governo Trump abre investigação comercial sobre o Brasil

O preidente Donald Trump anunciou ter iniciado uma investigação sobre o que chamou de práticas comerciais "desleais" do Brasil.

O objetivo da investigação é analisar se políticas brasileiras na área de comércio seriam "irracionais ou discriminatórias" e se "oneram ou restringem o comércio dos EUA", segundo um comunicado do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês), uma agência do governo federal.

O embaixador do comércio dos EUA, Jamieson Greer, disse que a investigação foi iniciada por ordem de Trump "sobre os ataques do Brasil às empresas americanas de mídia social, bem como outras práticas comerciais desleais que prejudicam empresas, trabalhadores, agricultores e inovadores tecnológicos americanos".

"O USTR detalhou as práticas comerciais desleais do Brasil, que restringem a capacidade dos exportadores americanos de acessar seu mercado há décadas, no Relatório Nacional de Estimativa de Comércio (NTE). Após consultar outras agências governamentais, consultores credenciados e o Congresso, determinei que as barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil merecem uma investigação completa e, potencialmente, uma ação corretiva", escreveu Greer no comunicado.

O texto lista argumentos para investigar áreas específicas na atuação do Brasil, como os serviços de pagamento eletrônico. O Pix não foi diretamente mencionado pela Casa Branca, mas o governo americano criticou supostas práticas desleais ao favorecer "serviços de pagamento eletrônico desenvolvidos pelo governo".

15/07 e 16/07 - Pesquisas de opinião mostram que maior parte dos brasileiros desaprova medidas de Trump contra o Brasil

O anúncio de Trump de que pretende taxar em 50% os produtos vindos do Brasil acabou repercutindo positivamente para o governo brasileiro, segundo pesquisas de opinião divulgadas nos dias 15 e 16 de julho.

A pesquisa Atlas/Bloomberg, que colheu respostas entre a sexta-feira (11/07) e o domingo (13/07) — ou seja, após o anúncio de Trump — mostrou uma oscilação positiva de 2,4 pontos percentuais na aprovação do presidente, que passou de 47,3% em junho para 49,7%. A desaprovação caiu de 51,8% para 50,3%.

O resultado indica um empate entre o índice de aprovação e desaprovação de Lula, já que a diferença está dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais.

A outra pesquisa que avaliou o impacto das tarifas no Brasil foi a Genial/Quaest, realizada entre a quinta-feira (10/07) e a segunda (14/07).

Segundo o levantamento, o governo Lula agora é desaprovado por 53% dos brasileiros, uma oscilação de 4 pontos para baixo, em relação ao levantamento anterior, de maio. A aprovação da gestão petista oscilou para cima, saindo de 40% para 43%.

17/07 - Em pronunciamento na TV, Lula chama ações de Trump de "chantagem inaceitável"

Andre Borges/EPA/Shutterstock Lula citou 'políticos brasileiros' que apoiaram tarifaço como 'traidores da pátria'

Lula fez um pronunciamento na noite de quinta-feira (17/07) classificando as tarifas impostas aos produtos brasileiros como uma "chantagem inaceitável".

De acordo com Lula, nos últimos meses o governo brasileiro vem tentando negociar com os EUA sobre as tarifas, por meio de reuniões e uma proposta de acordo.

"Esperávamos uma resposta, e o que veio foi uma chantagem inaceitável, em forma de ameaças às instituições brasileiras, e com informações falsas sobre o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos", afirmou no pronunciamento.

Lula também chamou de "traidores da pátria" políticos brasileiros que demonstraram apoio à medida — uma crítica implícita a atores da direita como o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro que está morando nos EUA e vem pressionando políticos americanos por retaliações ao Judiciário brasileiro.

17/07 - Nova carta de Trump em apoio a Bolsonaro

Trump volta a demonstrar apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Em carta divulgada na quinta-feira (17/07), com timbre da Casa Branca, ele faz críticas duras ao sistema de Justiça brasileiro e sugere novas medidas contra o Brasil, inclusive comerciais.

"Eu vi o terrível tratamento que você está recebendo nas mãos de um sistema injusto voltado contra você. Este julgamento deve terminar imediatamente! Não estou surpreso em vê-lo liderando nas pesquisas; você foi um líder altamente respeitado e forte que serviu bem ao seu país", diz a carta. Leia aqui a íntegra.

18/07 - Bolsonaro vira alvo de medida cautelar do STF

A Polícia Federal deflagrou na manhã de sexta-feira (18/07) uma operação que tem como um dos alvos o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, além da imposição de medidas cautelares contra o ex-presidente.

Entre as determinações impostas pelo STF, estão o uso de tornozeleira eletrônica, o veto ao uso de redes sociais e a proibição de Bolsonaro sair de casa entre 19h e 7h.

Moraes também proibiu o ex-presidente de se comunicar com "demais réus e investigados" em inquéritos no STF, o que inclui o seu filho Eduardo Bolsonaro, deputado licenciado que se mudou para os Estados Unidos com o intuito de pressionar o governo americano a tomar medidas contra Moraes e que levem à anistia dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, em Brasília.

Além disso, Bolsonaro está proibido de manter contato com diplomatas ou embaixadores, frequentar embaixadas ou se comunicar com outros réus e investigados pelo Supremo.

Os agentes teriam cumprido mandados na residência do ex-presidente, em Brasília, e também em locais ligados ao Partido Liberal (PL), sigla de Bolsonaro.