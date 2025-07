'Chantagem inaceitável' de Trump e defesa do Pix: o que Lula disse na TV sobre tarifaço

Andre Borges/EPA/Shutterstock Lula citou 'políticos brasileiros' que apoiaram tarifaço como 'traidores da pátria' Em meio à escalada de tensões diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um pronunciamento na noite desta quinta-feira (17/7) classificando as tarifas impostas aos produtos brasileiros como uma "chantagem inaceitável". De acordo com Lula, nos últimos meses o governo brasileiro vem tentando negociar com os EUA sobre as tarifas, por meio de reuniões e uma proposta de acordo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Esperávamos uma resposta, e o que veio foi uma chantagem inaceitável, em forma de ameaças às instituições brasileiras, e com informações falsas sobre o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos", afirmou no pronunciamento. Lula também chamou de "traidores da pátria" políticos brasileiros que demonstraram apoio à medida — uma crítica implícita a atores da direita como o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro que está morando nos EUA e vem pressionando políticos americanos por retaliações ao Judiciário brasileiro. "Minha indignação é ainda maior por saber que esse ataque ao Brasil tem o apoio de alguns políticos brasileiros. São verdadeiros traidores da pátria. Apostam no quanto pior, melhor. Não se importam com a economia do país e os danos causados ao nosso povo", acrescentou o presidente. Ele também defendeu o Pix, que classificou como "patrimônio" do povo e "um dos sistemas de pagamento mais avançados do mundo".

Ao anunciar uma investigação comercial contra o Brasil na terça-feira (15), uma agência do governo federal americano alegou que, entre práticas possivelmente "desleais" do Brasil, estariam serviços de pagamento eletrônico. O Pix não foi diretamente mencionado pela Casa Branca, mas o governo americano criticou práticas favorecendo "serviço de pagamento eletrônico desenvolvido pelo governo". Ao anunciar tarifas adicionais de 50% sobre produtos brasileiros na semana passada, o presidente dos EUA, Donald Trump, apresentou como um dos argumentos uma suposta "caça às bruxas" contra Jair Bolsonaro na Justiça.

O ex-presidente é réu por acusações como golpe de Estado. No pronunciamento, Lula defendeu a soberania e o Judiciário do Brasil, afirmando que o país respeita "o devido processo legal, os princípios da presunção da inocência, do contraditório e da ampla defesa". O presidente brasileiro também rebateu, caracterizando como alegações "falsas", o argumento de Trump de que o Brasil estaria impondo "déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos" e que estaria praticando comércio desleal.

"Os Estados Unidos acumulam, há mais de 15 anos, robusto superávit comercial de US$ 410 bilhões de dólares", declarou Lula. O petista enfatizou ainda que plataformas digitais estrangeiras atuando no Brasil são "obrigadas a cumprir as regras" do país. Ao anunciar tarifas de 50% contra o Brasil, Trump argumentou que decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) puniram plataformas de mídia social americanas com multas e com a saída do mercado de mídia social brasileiro.