Por que o governo Trump quer investigar o Pix?

Ferramenta de pagamentos do Banco Central entrou na lista de alvos do governo americano após Trump anunciar tarifas de 50% sobre produtos do país, em parte como retaliação ao processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro

A intensa adesão da ferramenta pelo brasileiro fez com que a "paternidade" do Pix fosse disputada politicamente. O mecanismo foi desenvolvido pelo Banco Central durante o governo de Michel Temer (MDB), mas foi lançado em novembro de 2020, quando o Brasil era governado por Bolsonaro.

O governo brasileiro, no entanto, rebate as acusações afirmando que os americanos têm um saldo positivo na balança comercial com o Brasil de mais de US$ 400 bilhões nos últimos 15 anos.

A inclusão do Pix na investigação do USTR causou reações em redes sociais e no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) .

No documento divulgado pelo USTR, o órgão faz uma menção indireta ao Pix como um dos motivos para a investigação contra o Brasil. Segundo o relatório, um sistema "desenvolvido pelo governo" poderia estar prejudicando empresas americanas que atuam no setor de pagamentos.

Ataque ao Pix?

A investigação sobre o Pix faz parte de uma recente investida do governo americano contra práticas supostamente desleais do Brasil no comércio internacional.

Além do Pix, a investigação vai se debruçar sobre temas como a falta de ações efetivas do Brasil no combate à pirataria e falsificação de produtos americanos, deficiências no combate à corrupção e até mesmo supostas vantagens que fazendeiros brasileiros estariam tendo sobre os americanos por plantarem soja e criarem gado em áreas desmatadas ilegalmente.

Esse tipo de investigação já foi utilizada recentemente pelos Estados Unidos contra outros países como a China e a Indonésia.

Para a economista e professora da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP) Carla Beni, um dos motivos pelos quais a administração Trump direcionou suas atenções ao Pix pode ter relação com os interesses de empresas americanas no setor financeiro.

Segundo ela, a implantação do Pix, que funciona como um sistema gratuito de pagamentos e transferência de valores, empresas americanas que atuam ou pretendem atuar no setor podem ter se sentido prejudicadas.

"As maiores empresas de cartão de crédito do mundo perderam mercado com o desenvolvimento do Pix e tendem a perder mais ainda com a evolução do serviço com a criação do Pix crédito ou Pix parcelado [...] também temos o caso da Meta, que também pretendia entrar nesse segmento no Brasil", diz Beni à BBC News Brasil.

Para a economista, isso a administração Trump estaria atuando tentando garantir mercados para empresas dos EUA.

"O governo está fazendo uma varredura onde as empresas americanas podem estar sendo prejudicadas. Do ponto de vista brasileiro, é um ataque à soberania do país, à medida que estamos falando de um sistema de pagamentos desenvolvido e implementado pelo Brasil", afirma.

A menção a possíveis interesses de empresas americanas prejudicadas pelo Pix voltaram à tona nesta quarta-feira após o anúncio da investigação do USTR.

O caso que ganhou repercussão foi o da Meta, controlada por Mark Zuckerberg, um dos apoiadores de Trump e que esteve na sua cerimônia de posse.

Em 2020, a empresa controladora do Facebook, WhatsApp e Instagram, tentou implementar um sistema de pagamentos eletrônico baseado no aplicativo de mensagens WhatsApp no Brasil. O sistema se chamava "Facebook Pay".

O sistema, no entanto, foi suspenso pelo Banco Central e pelo Conselho de Administração de Defesa Econômica (Cade).

O BC alegou que a suspensão visava preservar o ambiente de competição entre diferentes atores do mercado de pagamentos. O sistema foi posteriormente posto em funcionamento.

A avaliação do advogado especialista em direito internacional e doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, Frederico Glitz, é semelhante. Segundo ele, embora o documento do USTR não faça menção direta ao Pix, o setor financeiro entende que a investigação iniciada atingirá, sim, o dispositivo.

"O que aconteceu é que o Pix afastou a dependência tanto das big techs quanto das bandeiras de cartões de crédito, que são tradicionalmente norte-americanas. Por isso que presumimos que o Pix tenha virado alvo de retaliação", diz Glitz à BBC News Brasil.

Para Glitz, a investigação iniciada pelo USTR é mais um elemento de pressão do governo americano sobre o Brasil.

"Esse mecanismo permite à autoridade norte-americana, dependendo do fim da investigação, impor tarifas adicionais sobre o Brasil e, no limite, até mesmo proibir a importação de alguns produtos", diz o advogado.

Esta não é a primeira vez que o governo americano atua contra um sistema de pagamentos instantâneo de outro país.

Em março deste ano, o USTR abriu uma investigação contra um sistema parecido com o Pix e operado pela Indonésia. O sistema, batizado de QRIS, permite o pagamento instantâneo por meio de QR codes.

Para o governo americano, o sistema prejudicou empresas dos Estados Unidos.

"As empresas dos EUA, incluindo prestadores de serviços de pagamento e bancos, manifestaram preocupação pelo fato de, durante o processo de elaboração do sistema de QR code, as partes internacionais interessadas não terem sido informadas da natureza das potenciais alterações e nem terem tido a oportunidade de explicar suas opiniões sobre este sistema", diz um trecho do comunicado sobre a investigação contra a Indonésia.

A BBC News Brasil enviou questões ao USTR sobre os motivos que levaram o governo americano a abrir uma investigação sobre o Pix. Nenhuma resposta foi enviada até o momento.

A BBC News Brasil também enviou questionamentos à Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e ao Banco Central, mas nenhum deles enviou respostas à reportagem.

Getty Images Lula e Trump comandam as duas maiores economias das Américas, mas as relações entre os dois países está, segundo especialistas, em seu pior momento em 200 anos

O que é o Pix?

O Pix é um sistema eletrônico de pagamentos e transferência de valores instantâneo e sem custos para o usuário.

Ele foi desenvolvido durante a gestão do ex-presidente Michel Temer (MDB), mas foi lançado em 2020, durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Após o seu lançamento, o Pix substituiu, em grande parte, as transferências eletrônica de valores como TED e o DOC.

De acordo com dados do Banco Central, até o fim de maio, o Pix tinha 175,47 milhões de usuários. Desse total, 159,92 milhões são pessoas físicas e 15,56 milhões são pessoas jurídicas.

Em abril deste ano, ainda de acordo com o BC, o Pix movimentou R$ 2,677 trilhões.

Especialistas afirmam que a gratuidade do uso da ferramenta beneficiou pessoas de baixa renda, empreendedores e micro-empresas que passaram a poder movimentar seus recursos a um custo menor do que fariam pagando taxas de cartão de crédito ou tarifas por DOCs ou TEDs.

Em junho, o Banco Central lançou mais uma funcionalidade do Pix com potencial para diminuir a fatia de provedoras tradicionais de pagamentos como operadoras de cartão de crédito. Trata-se do "Pix automático". Nesta modalidade, o usuário pode programar pagamentos recorrentes.

A modalidade tem o objetivo de facilitar pagamentos de serviços como contas de luz e gás, plataformas de streaming (transmissão digital de vídeo e áudio, sem necessidade de baixar conteúdo), mensalidades de academias de ginástica e escolas, entre outros — todos emitidos por pessoa jurídica (PJ).

O Pix Automático pode ter valor fixo ou variável.

Segundo uma projeção da fintech (empresa especializada em tecnologia financeira) EBANX, somente o Pix Automático deve movimentar pelo menos US$ 30 bilhões no comércio digital brasileiro nos próximos dois anos.

O EBANX também estima que, até 2027, o Pix Automático vai representar 12% do volume anual financeiro movimentado em todas as modalidades de Pix no comércio digital.

Em 2024, o Pix foi a forma de pagamento que mais cresceu no Brasil, com aumento de 52% no número de transações, segundo dados do BC (o levantamento não inclui operações com dinheiro vivo).

No último trimestre do ano passado, quase metade das transações (47%) foram feitas com Pix no Brasil (novamente, sem incluir operações com dinheiro vivo).