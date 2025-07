As duras críticas ao relatório preliminar sobre queda de avião da Air India

Embora o relatório preliminar sobre o que causou a queda do voo 171 da Air India no mês passado tenha fornecido algumas respostas, ele também provocou uma onda de especulações sobre a causa do acidente. O Boeing 787 Dreamliner se chocou contra um prédio menos de um minuto após decolar da cidade de Ahmedabad, no oeste da Índia, com destino a Londres, matando 241 pessoas a bordo, além de 19 em solo. Um passageiro sobreviveu.

As informações contidas no relatório da Agência de Investigação de Acidentes Aéreos da Índia (AAIB, na sigla em inglês), o primeiro relato oficial do que aconteceu, levantaram dúvidas sobre o papel dos pilotos. No entanto, especialistas do setor de aviação afirmam que os investigadores foram altamente seletivos no que escolheram dizer. O que diz o relatório De acordo com os protocolos internacionais, o Estado que lidera uma investigação de acidente aéreo deve emitir um relatório preliminar dentro de 30 dias. O documento de 15 páginas publicado pela AAIB no sábado atende a essa exigência. Embora a AAIB esteja conduzindo a investigação, os interesses dos EUA também estão representados, uma vez que a Boeing, fabricante da aeronave, e a GE Aerospace, fabricante do motor, são americanas.

O relatório não apresenta nenhuma conclusão sobre a causa do acidente. No entanto, gerou uma polêmica considerável. Em seu relato sobre o acidente, a AAIB afirma que dois interruptores que controlam o fluxo de combustível para os motores do avião foram movidos da posição "run" (ligar) para a posição "cut-off" (desligar) segundos após a decolagem. Isso privou os motores de combustível, e fez com que perdessem potência. Embora os dados da caixa-preta mostrem que os motores foram religados posteriormente, foi tarde demais para evitar o acidente.

Esses interruptores normalmente são usados apenas para ligar os motores antes de um voo e para desligá-los depois. Eles têm um mecanismo de trava, um sistema projetado para evitar acionamento acidental. O relatório também afirma que um piloto perguntou ao outro "por que você desligou?", enquanto seu colega respondeu que "eu não fiz isso". No entanto, ele não fornece nenhuma transcrição direta da conversa, que teria sido captada pelo gravador de voz da cabine. Tampouco identifica qual piloto fez a pergunta.

Vale lembrar que os relatórios preliminares não têm a intenção de oferecer um panorama completo do que aconteceu ou tirar conclusões definitivas. Eles têm o objetivo de ser um resumo factual das informações obtidas nos estágios iniciais do que pode ser uma longa investigação. A autoridade investigadora também não tem obrigação de tornar públicos seus relatórios preliminares. Reuters Falta de informações As informações divulgadas até o momento levaram vários analistas a afirmar que o acidente foi resultado de uma ação deliberada e intencional de um dos pilotos.