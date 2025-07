Está mais perigoso andar de avião?

Getty Images Nas redes sociais, usuários têm sugerido que os acidentes aéreos estão se tornando mais frequentes, após uma série de desastres de grande repercussão nos últimos meses. Em 29 de dezembro de 2024, 179 pessoas morreram após o avião da Jeju Air sofrer um acidente no pouso, na Coreia do Sul. Um mês depois, um helicóptero e um avião de passageiros da American Airlines colidiram perto de um aeroporto de Washington D.C., nos EUA, matando 67 pessoas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Mais recentemente, um voo da Air India caiu pouco depois de decolar em Ahmedabad, matando 260 das 261 pessoas a bordo. Embora haja poucas pesquisas de opinião sobre o tema, uma enquete da Associated Press realizada em fevereiro indicou que as imagens impactantes dos acidentes circulando online afetaram, em alguma medida, a confiança de alguns consumidores dos EUA em voar. No entanto, uma análise feita pela BBC Verify com dados dos EUA e do mundo mostra que, nas últimas duas décadas, houve uma tendência geral de queda nos acidentes aéreos. Nos Estados Unidos, os números de acidentes aéreos foram reunidos pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB na sigla em inglês) até o fim de janeiro deste ano.

Esses dados do NTSB mostram uma queda geral nos acidentes aéreos no país entre 2005 e 2024, apesar de um aumento significativo no número total de voos nesse período. Eles também revelam que o número registrado em janeiro de 2025 (52) foi menor do que em janeiro do ano passado (58) e em janeiro de 2023 (70). Dados da Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO), um órgão da ONU que monitora incidentes aéreos no mundo, indicam que o número de acidentes globais por milhão de decolagens também apresentou uma clara tendência de queda entre 2005 e 2023. A definição de acidente aéreo adotada pela ICAO é bastante ampla e não inclui apenas casos em que passageiros ou tripulantes ficam gravemente feridos ou morrem, mas também incidentes em que a aeronave sofre danos e precisa de reparos, ou desaparece.

Os dados sobre o número de mortes em acidentes aéreos no mundo também mostram uma queda ao longo do mesmo período, embora com picos em alguns anos que refletem grandes desastres aéreos. Em 2014, dois eventos desse tipo contribuíram para um aumento significativo. Em março, o voo MH370 da Malaysian Airlines desapareceu enquanto viajava de Kuala Lumpur para Pequim com 239 pessoas a bordo. Em julho, outro avião da Malaysian Airlines, o MH17, foi abatido por um míssil de fabricação russa no leste da Ucrânia, matando quase 300 pessoas.

Conjuntos de dados como este tendem a apresentar grandes variações repentinas, explicou à BBC Verify David Spiegelhalter, professor emérito de Estatística da Universidade de Cambridge, no Reino Unido. "Se você conta o número de mortes em vez do número de acidentes, é inevitável que o resultado seja extremamente volátil e sensível a um único grande acidente", disse ele. "Eventos aleatórios não acontecem de forma uniforme — eles tendem a se agrupar. Então, infelizmente, podemos esperar que acidentes aéreos pareçam estar conectados, mesmo quando não estão."