Como funcionavam os interruptores de combustível do avião Boeing da Air India que caiu

A declaração do órgão regulador foi feita depois que uma suposta falha nesses dispositivos foi vinculada ao acidente da Air India que matou 260 pessoas em junho.

Getty Images 'Por que você desligou o combustível?', questiona um dos pilotos do voo da Air India em uma gravação

A segurança dos interruptores se tornou motivo de preocupação após a divulgação do relatório preliminar da investigação do desastre na sexta-feira (11/7) .

O documento indica que o fornecimento de combustível para os motores do Boeing 787-8 Dreamliner foi cortado momentos após a decolagem do aeroporto de Ahmedabad, na Índia.

A investigação também destacou que, no passado, a FAA sugeriu que os interruptores deveriam ser inspecionados quanto à segurança.

A tragédia com o voo 171, com destino a Londres, no Reino Unido, foi um dos piores acidentes aéreos a nível mundial em quase uma década.