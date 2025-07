'Tarifa de Trump não afeta em nada apoio de Jair Bolsonaro entre eleitores fiéis', diz pesquisadora

Getty Images Após o anúncio de Donald Trump sobre a aplicação de tarifa de 50% sobre qualquer produto brasileiro exportado aos Estados Unidos, membros do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do Partido dos Trabalhadores (PT) tem explorado o patriotismo e a defesa da soberania nacional para criticar a atuação de Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados. "Bolsonaristas se dizem patriotas, mas militam contra os interesses do próprio país", diz uma campanha lançada pelo PT nas redes sociais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em uma cerimônia oficial do governo em Salvador, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o grupo político ligado a Bolsonaro é "traidor da pátria". A gestão Lula também tem divulgado peças publicitárias com ênfase no tema da soberania. Mas para Rosana Pinheiro-Machado, diretora do Laboratório de Economia Digital e Política Extrema (DeepLab), da University College Dublin, na Irlanda, a aplicação da tarifa e o discurso crítico em relação à atuação das lideranças bolsonaristas na questão não têm impacto significativo na base mais fiel de apoiadores do ex-presidente. "Não existe mudança na base bolsonarista", diz a antropóloga, que pesquisa temas como a radicalização política no Brasil e as redes sociais. "Pelo contrário, a grande narrativa [que circula entre os bolsonaristas] é a de que o governo está causando estragos e prejudicando laços econômicos com os Estados Unidos."

"A medida [de Trump] é resultado direto do afastamento do Brasil dos seus compromissos históricos com a liberdade, o Estado de Direito e os valores que sempre sustentaram nossa relação com o mundo livre. Isso jamais teria acontecido sob o meu governo", escreveu o ex-mandatário. Não adianta empurrar a narrativa para o colo de Bolsonaro. Todos sabem quem são os verdadeiros responsáveis por levar o Brasil a este abismo. Assista e compartilhe. pic.twitter.com/V8kvWJPal1 — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) July 11, 2025 Em uma carta enviada a Lula, Donald Trump afirmou que a decisão sobre a taxação adicional às exportações brasileiras é uma resposta à "perseguição" que Jair Bolsonaro estaria sofrendo no Brasil, devido ao processo criminal que enfrenta no Supremo Tribunal Federal (STF), sob acusação de liderar uma tentativa de golpe de Estado.