O segredo do mel para permanecer bom para consumo por mais tempo que qualquer outro alimento

Quando armazenado em um recipiente fechado, ele pode até cristalizar, ficar mais espesso ou granulado, mas não estraga. O que explica a resistência do mel?

Getty Images A química do mel e a forma como ele é produzido fazem com que ele dure por muito tempo

Essa incrível resistência ao tempo se deve à química do mel e a forma como ele é produzido.

Muitos desses micro-organismos preferem ambientes úmidos, com altas (mas nem tanto) temperaturas, um pH neutro, e grande quantidade de oxigênio para usar em seu metabolismo.

A verdade é que estamos sempre travando uma batalha contra esses micro-organismos.

Seja aquele cheiro de vinagre que nos diz que o Lactobacillus tomou conta do suco de laranja, ou as manchas pretas de mofo nas laterais do pote da pasta de amendoim, os sinais da presença deles costumam ser bem claros — e inevitáveis.

O mel, no entanto, é um caso à parte. E existe um motivo para isso.