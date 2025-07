A mulher obcecada por histórias de crime que virou obsessão de outros após 'assassinato dos cogumelos'

Mas, apesar de um júri tê-la considerado culpada de todas as acusações no início desta semana, o frenesi de especulações e o fascínio só se intensificaram.

Jornalistas vieram do mundo todo para cobrir seu longo julgamento, espectadores formaram filas diariamente para garantir um lugar no tribunal e milhares de pessoas analisaram detalhes do caso na internet.

Ao longo de 11 semanas, sete equipes de produção de documentários focaram suas lentes na pequena cidade de Morwell. Equipes de podcast também eram vistos com frequência. Jornalistas disputavam os seis assentos reservados para a imprensa dentro do tribunal todos os dias.

Fizesse chuva, geada ou neblina, os observadores do tribunal – predominantemente mulheres, muitas vezes envoltas em gorros e envoltas em sacos de dormir – aguardavam o momento em que as portas de vidro se abrissem.

Na maioria das manhãs do julgamento, havia uma fila de cadeiras de acampamento esperando com um mar de tripés do lado de fora do prédio.

Ela estava no tribunal quando ouviram as evidências de que Patterson já foi igual a ela.

Uma vez lá dentro, colocavam uma fileira de pertences – cachecóis, garrafas de água, blocos de notas, bolsas – do lado de fora da entrada do tribunal para reservar seu lugar.

Patterson era membro ativa de um grupo do Facebook focado nos crimes de Keli Lane, uma mulher que foi considerada culpada de matar sua filha de dois dias de idade em um dos casos mais notórios da Austrália.

Em 2018, Lane se tornou tema de um grande podcast após escrever para uma jornalista alegando ter sido condenada injustamente e implorando que ela investigasse.

No julgamento de Patterson, uma de suas amigas virtuais, Christine Hunt, disse que ela era conhecida entre seus pares por sua agilidade em pesquisa e habilidades tecnológicas.

"Ela era uma superdetetive", disse ela. "Ela era muito respeitada naquele grupo."

Getty Images Uma rua de Melbourne com um mural de Erin Patterson

Mas, à medida que seu caso se desenrolava em Morwell, Patterson também foi levada a julgamento no tribunal da opinião pública.

Ela se tornou assunto de conversas em locais de trabalho por todo o país, fofoca entre grupos de amigos e o principal tópico de debate na internet.

Milhares de pessoas teorizaram sobre o motivo do crime, comentaram sobre evidências e até mesmo suposições sobre forças corruptas estavam por trás do caso – grande parte da discussão infundada, quase toda violando leis criadas para dar aos réus um julgamento justo.

Nas redes sociais, muitos memes foram compartilhados. No Google Maps, alguém criou uma lista de restaurantes no endereço residencial de Patterson. Outros compartilharam cartelas de bingo que haviam criado para acompanhar o julgamento de perto.

Ao longo da semana, o júri deu seu veredito, confinados em um hotel para se protegerem do turbilhão de discussões. A pergunta que todos tinham era: o que eles estavam pensando?

"O que eles estão fazendo lá dentro?", um advogado foi ouvido perguntando em um café em Morwell no quarto dia de deliberações.

BBC Egglestone passou horas viajando para ver pessoalmente a fase de evidências do julgamento

Com os membros do júri sujeitos a rigorosos requisitos de sigilo, nunca saberemos.

"Nos EUA, eles podem entrevistar os jurados após o julgamento", disse Watson-Munro. "Não podemos entrar na cabeça dos jurados na Austrália... então é muito difícil saber qual foi o pensamento deles e por que chegaram a essa conclusão."

Isso deixa um enorme vácuo para o público preencher com suas especulações.

Pessoas como Egglestone ponderaram: se o envenenamento tivesse a intenção de matar, Patterson não o teria planejado e executado melhor?

Ela disse que o discurso em torno do caso era "muito tendencioso".

"Sabe, [é] ela é culpada, ela é culpada, ela é culpada. E muitos deles estão usando o raciocínio retrospectivo. 'Se eu estivesse nessa situação, não faria isso, isso e isso.' Bem, você não sabe o que faria nessa situação."

Mas pessoas como ela tiveram suas opiniões abafadas pelas hordas que proclamaram Patterson culpada.

Muitos disseram que foram as mentiras dela que os convenceram. Alguns alegaram que as evidências demonstravam uma clara falta de empatia e preocupação com os mortos.

"O que realmente a denunciou foi usar calças brancas quando teve 'gastroenterite' e precisou ir ao hospital!", postou uma pessoa, referindo-se às imagens de câmeras de segurança de seus movimentos nos dias seguintes ao almoço, que foram exibidas no julgamento.

O caso já inspirou um programa especial de televisão, uma série dramática para o cinema, uma série de podcasts, vários documentários e alguns livros.

"Tem aqueles clichês típicos que fazem crimes reais venderem", disse Egglestone, explicando por que ela e muitas outras pessoas ficaram obcecadas pelo caso.

"O veneno é a arma, o fato de ela ter matado membros da família... [ela é] branca, mulher, financeiramente estável, sabe. E todos são religiosos."

Para David Peters, as circunstâncias aparentemente inofensivas em torno do crime – e o fato de ter ocorrido em sua região – o atraíram: "O fato de ser uma família reunida para fazer algo que se consideraria seguro – fazer uma refeição – e depois as consequências dessa refeição..."

Várias pessoas disseram à BBC que o caso as lembra do frenesi em torno do notório julgamento de Lindy Chamberlain em 1982. Ela foi falsamente condenada por assassinato depois que sua filha pequena, Azaria, foi levada de um acampamento no interior por um dingo.

Não é coincidência que ambos os casos sejam centrados em mulheres, explica a pesquisadora de criminologia Brandy Cochrane à BBC.

O mundo sempre foi fascinado por mulheres que matam – em grande parte porque isso contradiz seu papel tradicional de gênero "cuidadoso", explica.

Esses estereótipos também lançam uma sombra sobre o período de Patterson no tribunal.

EPA 'Assassina na cozinha', diz manchete do jornal The Australian após veredito do caso

"Espera-se que ela aja de uma determinada maneira, mas ela não age", diz Cochrane, professor da Universidade Victoria.

"É como: 'Ah, obviamente ela é culpada, ela não está chorando o tempo todo' ou 'Obviamente ela é culpada, ela mentiu sobre isso'... O sistema jurídico em si trata as mulheres de forma muito diferente."

Longe do espectro macabro do julgamento, há raiva – embora em declínio – entre as comunidades de onde as vítimas são originárias em relação à forma como o caso foi dissecado, disse o vereador local Nathan Hersey à BBC.

Don, Gail Patterson e Heather Wilkinson eram respeitados e adorados por muitos na região de South Gippsland, disse ele, mas parece que foram esquecidos.

"Este tem sido um caso extremamente notório que atraiu muita atenção, muitas vezes indesejada, para a nossa comunidade local. [E] algumas pessoas não tiveram essa humanidade... elas certamente perderam o foco de que, para as pessoas, existe uma perda, existe o luto."