'Se queremos igualdade, deveríamos nos concentrar em impulsionar quem está embaixo, e não em desestabilizar os que estão em cima'

Cortesia Karl Gabor / IFN Daniel Waldenström: 'O século 21 é um período muito mais igualitário para o mundo ocidental do que as épocas históricas anteriores.' Cerca de mil pessoas passaram a ser milionárias todos os dias nos Estados Unidos em 2024. O Global Wealth Report ("Relatório da Riqueza Global", em tradução literal), recém-publicado pelo banco suíço UBS, indica que a maioria dessas pessoas pertence ao que a empresa chama de Emilli's (everyday millionaires ou "milionários do dia a dia").

Suas fortunas ficam entre US$ 1 milhão e US$ 5 milhões (cerca de R$ 5,4 milhões a R$ 27,2 milhões). O número de integrantes desse seleto grupo quadruplicou desde o ano 2000. Atualmente, são cerca de 52 milhões de pessoas em todo o mundo, e sua riqueza total soma cerca de US$ 107 trilhões (cerca de R$ 583 trilhões). Outros US$ 119 trilhões (cerca de R$ 648 trilhões), ainda segundo o levantamento, pertence a pessoas com fortunas superiores a US$ 5 milhões (cerca de R$ 27,2 milhões). Esse aumento do número de milionários surge em uma época em que as fortunas das pessoas mais ricas do mundo atingiram níveis nunca antes observados, o que aumenta a distância que separa os mais ricos dos mais pobres do planeta.

Essas diferenças palpáveis — e os dados sobre renda e riqueza que elas demonstram — estabeleceram a noção de que vivemos em um momento de desigualdade crescente. Nesse contexto, o economista Daniel Waldenström, pesquisador do Instituto de Pesquisas sobre Economia Industrial de Estocolmo, na Suécia, acaba de publicar seu livro Richer and More Equal: A New History of Wealth in the West ("Ricos e mais iguais: uma nova história da riqueza no Ocidente", em tradução livre). O autor rejeita a noção de que vivemos em um mundo mais desigual.

Baseado no seu livro, Waldenström também publicou um artigo na revista Foreign Affairs. Ele afirma que o interesse demonstrado pelas chamativas fortunas dos fundadores das grandes empresas de tecnologia não permite observar a grande transformação ocorrida nas sociedades ocidentais. Nelas, a riqueza dos lares em geral aumentou até níveis antes inimagináveis, enquanto os indicadores de bem-estar, como a estimativa de vida e as possibilidades de consumo, melhoraram de forma generalizada. Waldenström defende que as sociedades ocidentais "não são, nem remotamente, tão desiguais quanto muitos acreditam".

A BBC News Mundo (serviço em espanhol da BBC) conversou com Daniel Waldenström. Confira abaixo a entrevista. Getty Images A fortuna cada vez maior dos donos das principais empresas de tecnologia dos Estados Unidos alimentou a percepção de aumento da desigualdade entre as pessoas BBC News Mundo: Muitos especialistas falam do aumento da desigualdade como uma característica da época em que vivemos. Alguns chegam a afirmar que as desigualdades globais contemporâneas se aproximam dos níveis máximos observados no início do século 20. Mas o sr. acaba de publicar um artigo sobre o que chama de "mito da desigualdade". Por quê?