A perigosa e mortífera origem do tênis, que tirou a vida de membros da realeza francesa

Enquanto o torneio de Wimbledon avança para o final, vale a pena conhecer as perigosas origens do esporte na França e na Inglaterra, segundo o relato de uma historiadora.

Um comentário incluído de passagem no documento do seu interrogatório revela que ele, por acaso, também transportava uma bolsa de couro "contendo três ou quatro dúzias de bolas de lã para jogar tênis ".

Com base neste documento do interrogatório, escrevi um livro chamado Huguenot Networks ("Redes huguenotes", em tradução livre), que será publicado ainda este ano pela Cambridge University Press.

O interrogador acreditava que aquela mercadoria barata era simplesmente um estratagema para o verdadeiro propósito daquele homem, que era de se comunicar com os huguenotes no exílio.

O jogo se desenvolveu até se transformar no esporte que, em inglês, é comumente chamado de " tênis real " (diferente do tênis jogado na grama em Wimbledon ).

A designação francesa para o esporte era jeu de paume (literalmente, "jogo de palma", em francês). Ele era jogado com a palma da mão, frequentemente com luva, em vez da raquete.

Aquelas bolas aparentemente foram recuperadas do teto do palácio e várias outras vieram de uma igreja próxima. Elas eram feitas de couro, tecido e cordões, em vez de lã, provavelmente estofadas com terra ou pelos de animais.

Mas, como historiadora, fiquei intrigada com a quantidade e a discriminação das mercadorias que ele transportava. Afinal, a lã, se fosse acondicionada com firmeza, certamente teria feito aquelas bolas quicarem.

Da mesma forma que as bolas de "tênis real" artesanais de hoje em dia, elas eram mais duras e seu tamanho era mais variável do que as bolas de tênis comuns. E, normalmente, elas não eram tão coloridas, embora às vezes tivessem um desenho simples pintado no lado externo.

Atualmente, o "tênis real" é conhecido como o "esporte dos reis", elogiado por testar a agilidade e a destreza esportiva dos seus praticantes.

A quadra mais famosa da Inglaterra fica em Hampton Court, mas muitas outras sobrevivem no Reino Unido. Existe, por exemplo, uma quadra descendo a rua onde trabalho na Universidade de Warwick, em Moreton Morell, no condado de Warwickshire (Inglaterra).