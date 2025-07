Tarifas de Trump são 'megalomaníacas' e não afetam o Brasil tanto quanto ele espera, diz Nobel de Economia

Para Paul Krugman, anúncio de Trump não tem qualquer justificativa econômica, serve apenas como um 'programa de proteção a ditadores' e não vai ter grandes efeitos práticos, já que EUA não são principal parceiro comercial do Brasil.

Em carta enviada a Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o presidente dos Estados Unidos anunciou uma taxa de 50% sobre as exportações brasileiras a partir de 1° de agosto.

Getty Images Paul Krugman classifica as taxas impostas por Trump ao Brasil como 'megalomaníacas' e 'demoníacas'

Num artigo publicado no site Substack , Krugman diz que essas tarifas representam um "programa de proteção a ditadores".

"O sistema internacional de comércio que estabelecemos depois da Segunda Guerra Mundial foi em parte motivado pela crença de representantes americanos de que essas trocas, além de serem benéficas do ponto de vista econômico, seriam uma força de paz e poderiam fortalecer a democracia ao redor do mundo. Eles provavelmente estavam corretos e, em todo caso, tratava-se de um objetivo nobre", pondera Krugman.

O professor de Economia destaca que essa não é a primeira vez que os EUA usam tarifas com um propósito político.

Logo no início da carta endereçada a Lula, Trump diz: "Conheci e lidei com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e o respeitei muito, assim como a maioria dos outros líderes de países. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Este julgamento não deveria estar acontecendo. É uma caça às bruxas que deve acabar IMEDIATAMENTE!"

Para justificar o título de "megalomaníaco" que ele deu para o anúncio de Trump, o especialista usa estatísticas da Organização do Comércio (OMC), que indicam quais são os principais parceiros comerciais do Brasil.

"Mas agora Trump tenta usar tarifas para ajudar outro pretendente a ditador. Se você pensa que os EUA são um dos 'bons moços' do mundo, essa última decisão mostra o lado em que estamos atualmente", complementa o professor.

Na sequência, aparecem União Europeia (15,2%), EUA (11,4%), Argentina (4,6%), Chile (2,7%) e outros países/blocos (39,3%).

Krugman calcula que as exportações para os EUA representam menos de 2% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil.

"Trump realmente acredita que pode usar tarifas para intimidar uma nação enorme, que nem sequer depende do mercado americano, a abandonar a democracia?", questiona ele.