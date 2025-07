Quais setores brasileiros mais perdem com novas tarifas de Trump

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham Brasil) — entidade sediada no Brasil que reúne empresas brasileiras e americanas com atuação nos dois países — divulgou no mês passado que as exportações brasileiras para os EUA atingiram US$ 16,7 bilhões no acumulado dos primeiros cinco meses desse ano.

Issa representa um aumento de 5% em relação ao mesmo período de 2024 e estabelece um recorde para o período.

Segundo a Amcham Brasil, esse recorde de exportações brasileiras reforça "o papel estratégico dos EUA como principal destino de bens industrializados brasileiros".

O Brasil também comprou mais dos EUA nesse período. As compras somaram US$ 17,7 bilhões — um aumento de 9,9% em relação a 2024. Ainda assim, o Brasil teve prejuízo na relação comercial — o que contradiz Trump, que em sua carta fala que os EUA têm "déficits comerciais insustentáveis​" com o Brasil.