IA: 4 perguntas para se fazer antes de usar qualquer ferramenta de inteligência artificial

BBC Sasha Luccioni é cientista da computação e busca democratizar o bom uso do aprendizado automático Ela faz contas matemáticas. Pode elaborar perguntas de uma entrevista de trabalho. E pode até atuar como terapeuta. A inteligência artificial (IA) parece ser capaz de fazer tudo com um simples apertar de botão. A tecnologia está evoluindo em uma velocidade sem precedentes, com as diferentes plataformas competindo entre si para lançar ferramentas novas e cada vez mais avançadas.

O ChatGPT é um dos aplicativos de tecnologia que mais cresceram na história. Alcançou mais de 1 milhão de usuários em apenas cinco dias após o seu lançamento, e 100 milhões em dois meses, segundo um relatório encomendado pelo Encontro Global sobre Inteligência Artificial de 2023, organizado pelos governos de 30 países e membros da ONU, União Europeia e OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico). A Microsoft, que lançou seu assistente de IA, Copilot, em 2023, anunciou que espera que o setor de IA de sua empresa ultrapasse os US$ 10 bilhões em receita no segundo semestre de 2025, além de expandir seus data centers para 60 regiões ao redor do mundo. Já a IA do Google, Overview, que oferece resumos no início dos resultados de busca, registrou 1,5 bilhão de usos em mais de 200 países e territórios, segundo Sundar Pichai, diretor-executivo da Alphabet, a empresa matriz do Google. Os especialistas afirmam que essa tecnologia veio para ficar, então perguntamos a um deles como aproveitar melhor o que ela tem a oferecer.

A cientista da computação Sasha Luccioni é chefe de iniciativas climáticas filantrópicas na Hugging Face, uma startup global que trabalha com modelos de IA de código aberto e que busca "democratizar o bom uso do aprendizado automático". "Vejo a IA como um amplificador — tanto do bem quanto do mal da humanidade — mas precisamos garantir que manteremos o controle", disse ela ao BBC 100 Women. Aqui estão quatro perguntas que ela sugere fazer antes de usar a IA.

1. Qual é a melhor ferramenta de IA para o que você precisa? Getty Images Aplicativos de IA são lançados o tempo todo para desempenhar diferentes tarefas Todos os sistemas são capazes de fazer coisas muito diferentes, destaca Luccioni. "Às vezes optamos pelas ferramentas mais populares de IA porque já as conhecemos e elas podem fazer muitas coisas. Mas existem outras feitas para tarefas específicas, como responder perguntas científicas, que podem fazer um trabalho melhor." A todo o tempo novos aplicativos estão sendo lançados, personalizados para uma variedade de necessidades, grandes e pequenas.