A nação europeia pioneira na 'diplomacia da cerveja' que quer ensinar o mundo a beber 'do jeito certo'

Alamy A República Tcheca tem se tornado o principal destino turístico de cerveja do mundo A bebedeira começou às 10h39 da manhã. Vinte cervejeiros tinham acabado de entrar no bar, dentro de uma cervejaria na República Tcheca, um dos grandes produtores de cerveja do mundo. Levantei minha caneca de cerveja tipo pilsen com três dedos de espuma no topo e brindei com Liam Taheny, um produtor de cerveja artesanal do sul da Austrália.

Quando perguntei o que mais o impressionava na cultura cervejeira tcheca, ele não hesitou. "O conhecimento de cerveja, e tudo relacionado a ela, é simplesmente impressionante aqui." "Você diz isso por que conversou com cervejeiros tchecos?", perguntei. "Estou falando de pessoas comuns. Elas falam sobre cerveja de um jeito que só um mestre cervejeiro ou um nerd de cerveja falaria lá na Austrália." Taheny, mestre cervejeiro da Brightstar Brewing, foi um dos 20 cervejeiros da Austrália, do Canadá e dos Estados Unidos recentemente convidados pelo Ministério da Agricultura da República Tcheca para passar cinco dias imersos na cultura de cerveja do país.

Mas não foi só uma farra regada a cerveja. O itinerário incluiu encontros em grandes e pequenas cervejarias, com produtores de lúpulo, bartenders e donos de bares — tudo parte de um experimento do governo tcheco chamado de "diplomacia da cerveja". David Farley A República Tcheca tem convidado cervejeiros internacionais para o país como parte dos seus esforços da "diplomacia da cerveja" A República Tcheca – e especificamente a região da Boêmia — é famosa há muito tempo pelo seu pivo (cerveja, em tcheco). Afinal, seus moradores vêm fabricando essa bebida desde pelo menos o ano de 993 d.C. Os tchecos consomem mais cerveja per capita do que qualquer outro país do mundo (quase o dobro do segundo colocado, a vizinha Áustria).

Em muitos lugares do país, a cerveja é mais barata que uma garrafa de água mineral. Não é à toa que o país se vende como o principal destino cervejeiro do mundo. Ainda assim, entre os verdadeiros aficionados por cerveja, a lager tcheca sempre foi relativamente subestimada, ofuscada pelas ales belgas, pelas cervejas bávaras, da Alemanha, e pela febre mundial das IPAs. Isso pode ser atribuído ao passado tumultuado da região: foram 41 anos atrás da "Cortina Ferro", que separava Europa sob influência soviética. Isso tornava as cervejas tchecas difíceis de se encontrar no exterior.

E, nas décadas desde o fim do comunismo, em 1989, as cervejarias tchecas tiveram que se privatizar e modernizar, atualizando a tecnologia de produção. Mas as coisas estão mudando, e as lagers — especialmente as lagers ao estilo tcheco — estão finalmente ganhando reconhecimento. Desde 2019, uma rede de diplomatas e cervejarias tem trabalhado nos bastidores para aumentar a visibilidade da cerveja tcheca e inspirar cervejeiros estrangeiros a produzirem lagers autênticas no estilo tcheco: refrescantes, encorpadas, com notas amargas, muitas vezes com um leve sabor amanteigado no final e servidas com uma generosa camada de espuma.