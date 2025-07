As partes do corpo humano que a evolução não consegue explicar

Getty Images Por que o ser humano é o único no reino animal que tem queixo? O corpo humano é uma máquina. Suas muitas partes — desde os detalhes microscópicos das nossas células até os nossos membros, olhos, fígado e cérebro — foram montadas gradualmente ao longo dos nossos 4 bilhões de anos de história. Mas os cientistas ainda se questionam por que nós evoluímos nesta forma específica. Por que os seres humanos são os únicos animais a terem queixo, por exemplo?

E por que, proporcionalmente ao peso do corpo, os seres humanos têm testículos três vezes maiores que o gorila, mas com um quinto do tamanho em relação ao chimpanzé? No meu novo livro, The Tree of Life ("A árvore da vida", em tradução livre), demonstro que ainda estamos pesquisando as respostas para muitas destas perguntas. Mas já começamos a responder algumas delas. A história da evolução nos conta que, a partir de um simples começo, todas as espécies foram construídas adicionando-se cada um dos componentes que compõem uma criatura viva ao seu modelo. Se escalarmos a árvore evolucionária da vida, podemos seguir um caminho tortuoso que visita os ramos cada vez mais especializados aos quais pertence cada espécie.

Getty Images Os macacos têm testículos maiores do que outros primatas porque, para eles, o acasalamento é um vale-tudo — ou seja, cada esperma precisa competir com os demais Nós, seres humanos, por exemplo, já éramos animais antes de nos tornarmos vertebrados; mamíferos antes de evoluirmos para primatas; e assim por diante. Os grupos de espécies com quem compartilhamos cada um desses ramos revelam a ordem em que surgiram as nossas partes do corpo. O corpo e o intestino (invenções do reino animal) devem ter vindo antes da coluna vertebral e dos membros (ramo dos vertebrados); já o leite e os cabelos (mamíferos) vieram antes das unhas (primatas).

Existe uma forma de estudar o problema específico de como evoluímos cada uma dessas partes do corpo. Mas isso só funciona se a característica em questão tiver evoluído mais de uma vez em diferentes ramos da árvore da vida. Esta evolução repetida é chamada de convergência. E pode gerar frustração entre os biólogos, pois ela confunde a relação entre as espécies. As andorinhas e os andorinhões, por exemplo, já foram classificados como espécies irmãs. Mas, agora, sabemos, por meio do DNA e de comparações entre os seus esqueletos, que as andorinhas são parentes relativamente mais próximos das corujas que dos andorinhões.