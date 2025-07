Quem é Tucker Carlson, o controverso direitista que entrevista alguns dos maiores rivais dos EUA?

Getty Images Carlson se restabeleceu rapidamente desde que foi demitido pela Fox News em 2023 O jornalista americano Tucker Carlson construiu uma carreira com base em opiniões contundentes e entrevistas com grandes nomes. Ele foi o primeiro jornalista ocidental a entrevistar o presidente russo, Vladimir Putin, após a invasão de seu país à Ucrânia em fevereiro de 2022, e agora chamou a atenção do mundo mais uma vez ao entrevistar o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian. Em sua primeira entrevista à imprensa americana desde o fim da guerra entre Irã e Israel — publicada online e nas redes sociais nesta segunda-feira (7/7) —, Pezeshkian afirmou que Israel tentou assassiná-lo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Eles tentaram, mas não conseguiram", declarou Pezeshkian, antes da reunião do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, com o presidente dos EUA, Donald Trump, em Washington. Carlson perguntou se o Irã estava aberto à diplomacia e se estava disposto a abrir mão do seu programa nuclear em troca da paz. Pezeshkian respondeu que o Irã não começou a guerra e não queria que ela continuasse. "Netanyahu, desde 1984, criou essa falsa mentalidade de que o Irã busca uma bomba nuclear e (...) colocou isso na cabeça de todos os presidentes dos EUA desde então", ele afirmou.

"Mas a verdade é que nunca buscamos desenvolver uma bomba nuclear, nem no passado, nem no presente, nem no futuro." Pezeshkian disse que o Irã estava pronto para retomar as negociações sobre o programa nuclear do país, mas que as instalações haviam sido gravemente danificadas pelos ataques e que o acesso não era possível no momento. A entrevista, conduzida por intermédio de um intérprete, coloca os holofotes de volta sobre Carlson.

Aqui está o que sabemos sobre o homem que já foi um dos apresentadores de maior audiência da televisão americana — e que agora é um outsider no setor. Jornalismo e mídia The Washington Post via Getty Images Carlson fotografado na redação do Daily Caller, o site conservador que ele lançou em 2010 Filho de um artista e de uma jornalista itinerante, Tucker Carlson nasceu na Califórnia, em 1969. Sua mãe, herdeira de uma família abastada de San Francisco, abandonou a família quando Tucker tinha seis anos, e seu pai tinha "um estilo de criação muito distante", de acordo com o biógrafo de Carlson, Chadwick Moore.

Carlson se formou em história no Trinity College em Hartford, Connecticut, em 1991. Ele entrou para o mundo da imprensa na década de 1990, escrevendo para várias publicações importantes, incluindo as revistas New York Magazine, Esquire e The New Republic. E trabalhou como comentarista na rede CNN no início dos anos 2000, antes de ingressar na MSNBC para apresentar um programa noturno.