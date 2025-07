Por que 9 de julho deve ser um dos dias mais curtos da história da Terra

Getty Images Movimento de rotação da Terra parece ter se acelerado nos últimos anos — e ninguém sabe explicar exatamente o porquê Sabe aquela sensação generalizada de que um dia não é suficiente para resolver todas as pendências que temos pela frente? Pois saiba que na quarta-feira (9/7) essa noção poderá se tornar parcialmente verdadeira.

Isso porque há uma grande probabilidade de este ser um dos dias mais curtos da história de nosso planeta. Embora nenhum cientista saiba exatamente o que está por trás desse fenômeno (entenda mais a seguir), estudos recentes revelam que o movimento de rotação — aquele que a Terra realiza ao redor de seu próprio eixo — parece estar se acelerando nos últimos cinco anos. Mas fique tranquilo: a mudança é tão sutil que não há necessidade de fazer quaisquer ajustes nos ponteiros dos relógios, embora alguns equipamentos mais sensíveis (como satélites ou GPS) possam necessitar de acertos técnicos. Rotação acelerada O alerta foi feito pelo astrofísico Graham Jones, do site timeandate.com, que realiza medições precisas do tempo com o auxílio de ferramentas avançadas.

Numa publicação, o especialista explica que o movimento completo de rotação da Terra dura exatamente 86.400 segundos — o equivalente a 24 horas. No entanto, desde 2020, o planeta parece estar mais apressado. Nos períodos de verão no Hemisfério Norte e inverno no Hemisfério Sul, ele tem concluído a rotação alguns milissegundos mais rápido do que o esperado.

Para colocar em perspectiva, um milissegundo é algo muito ligeiro e equivale a 0,001 segundo. Uma piscada de olho demora 100 milissegundos. E uma batida de asas da abelha leva ao redor de 5 milissegundos. Mas voltemos à discussão do momento: segundo Graham, antes de 2020, o dia mais curto até então registrado por relógios atômicos (que fazem uma medição muito precisa do tempo) teve -1,05 milissegundos. Na prática, isso significa que a rotação completa no próprio eixo foi concluída momentos antes do relógio completar os 86,400 segundos.

E isso tem se repetido com frequência recentemente: nos últimos anos, esse encurtamento do dia se repetiu todos os anos. Foram registrados -1,66 milissegundos em 5 de julho de 2024 (o novo recorde), além de -1,47 em 9 de julho de 2021, -1,59 em 30 de junho de 2022 e -1,31 em 16 de junho de 2023. Os especialistas projetam que essa "perda de tempo" deve se repetir agora em 2025.