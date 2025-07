Netanyahu defende Nobel da Paz para Trump: presidente dos EUA está em campanha pelo prêmio?

"Ele está forjando a paz enquanto falamos, em um país, em uma região após a outra", disse Netanyahu ao entregar a Trump a carta no começo do encontro entre ambos.

Netanyahu — que é alvo de um mandato de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) por supostos crimes de guerra e crimes contra a humanidade durante a guerra entre Israel e o Hamas — entregou a Trump uma carta que, segundo ele, será enviada ao comitê do Nobel da Paz na qual recomenda que o presidente americano seja indicado ao prêmio.

"Eles nunca me darão um Prêmio Nobel da Paz", reclamou Trump em fevereiro a jornalistas. "Eu mereço, mas eles nunca me darão."

Em seu discurso de posse, ele disse que seu "legado de maior orgulho será o de um pacificador e unificador" e afirmou que o sucesso será medido "não apenas pelas batalhas que vencermos, mas também pelas guerras que terminarmos".

Político polêmico

Trump é considerado por muitos um político polêmico, que explora divisões e tem uma retórica muitas vezes agressiva. Essas características fariam dele um candidato inusitado para um prêmio já concedido a nomes como Martin Luther King Jr. (em 1964), Madre Teresa (em 1979) e Nelson Mandela (em 1993).

"Se Trump ganhasse (o Nobel da Paz), sem dúvida estaria entre os vencedores mais controversos", disse à BBC News Brasil o diretor do Peace Research Institute Oslo (Instituto de Pesquisas sobre a Paz de Oslo, ou Prio, na sigla em inglês), Henrik Urdal, em entrevista em fevereiro.

Mas mesmo alguns de seus críticos admitem que ele poderia usar a vontade de ganhar o prêmio para realmente alcançar a paz em diferentes conflitos.

"Embora seja fácil zombar com superioridade moral da obsessão de Trump com o Nobel, sua vaidade oferece uma oportunidade de acabar com hostilidades em vários pontos críticos do mundo", escreveu em artigo de opinião publicado em janeiro no jornal The Washington Post o democrata Rahm Emanuel, que foi chefe de gabinete no governo de Obama.

"Independentemente do que se possa pensar sobre os motivos de Trump para buscar o prêmio, deveríamos desejar seu sucesso tanto quanto ele deseja validação", disse Emanuel, ao listar vários conflitos para os quais Trump poderia buscar uma resolução.

Segundo Evelyn Farkas, diretora executiva do Instituto McCain, organização sem fins lucrativos e apartidária focada em democracia e direitos humanos, "por mais extraordinárias que possam parecer" as declarações de Trump de que ele deveria receber o Nobel, ele realmente poderia ganhar o prêmio.

Em entrevista antes dos contatos mais recentes entre Trump e Putin, Farkas, que foi subsecretária assistente de Defesa durante o governo Obama, disse que se Trump conseguisse alcançar "uma paz justa e duradoura, com uma garantia de segurança para a Ucrânia", isso seria de fato digno de um Nobel.

EPA Ministros da República Democrática do Congo e de Ruanda assinaram acordo de paz diante de Trump, na Casa Branca

"Trump pode ganhar um Nobel se pressionar Putin (com garantias de segurança e soberania para a Ucrânia)", disse Farkas à BBC News Brasil.

O Nobel da Paz foi estabelecido há mais de cem anos como reconhecimento àqueles "que mais fizeram pela fraternidade entre as nações, a abolição ou redução de exércitos permanentes e a realização e promoção de congressos de paz".

Diversos presidentes americanos já foram indicados ao Nobel da Paz e, antes de Obama, três outros receberam a honraria: Theodore Roosevelt (em 1906), Woodrow Wilson (em 1920) e Jimmy Carter (em 2002, após ter deixado o governo).

As indicações ao Nobel da Paz podem ser enviadas por ganhadores do prêmio em anos anteriores, chefes de Estado, políticos, professores universitários e membros do Comitê Norueguês do Nobel, entre outros.

Os vencedores são escolhidos por esse comitê, cujos cinco membros são selecionados pelo Parlamento da Noruega.

Trump recebeu diferentes indicações no passado por seus esforços na mediação dos chamados Acordos de Abraão, tratados de normalização de relações entre Israel e Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão e Marrocos.

Muitos analistas consideram esses acordos, assinados em 2020, o principal legado de política externa de seu primeiro mandato.

O republicano também recebeu outras nomeações por suas tentativas de negociação com a Coreia do Norte e sua mediação para promover a normalização de laços econômicos entre Kosovo e Sérvia.