Nos Brics, Lula critica Otan e diz que 'temor de catástrofe nuclear' voltou

Getty Images Os banners da cúpula do Brics, no Rio de Janeiro No discurso de abertura da Cúpula dos Brics, neste domingo (6/7), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e disse que o medo de uma "catástrofe nuclear voltou ao cotidiano". "A recente decisão da OTAN alimenta a corrida armamentista. É mais fácil destinar 5% do PIB para gastos militares do que alocar os 0,7% prometidos para Assistência Oficial ao Desenvolvimento. Isso evidencia que os recursos para implementar a Agenda 2030 existem, mas não estão disponíveis por falta de prioridade política", disse Lula, que complementou:

A crítica de Lula foi em resposta à decisão da Otan, no final de junho, de aumentar os gastos em defesa dos países que fazem parte do tratado em 5% dos seus produtos internos brutos (PIB). A Otan é uma aliança militar composta por 32 países incluindo os Estados Unidos, Canadá e nações europeias. O aumento dos gastos da Otan em defesa vinha sendo defendido pelo presidente norte-americano Donald Trump que, nos últimos anos, criticou os países europeus por supostamente gastarem pouco na área e deixarem os Estados Unidos como responsáveis por garantir a segurança da Europa contra ameaças estrangeiras. O presidente dos EUA descreveu a decisão como uma "grande vitória para a Europa e... civilização ocidental".

Recentemente, a expansão da Otan em direção a países próximos à Rússia, como a Ucrânia, foi usada como um dos elementos por trás da invasão russa sobre o país europeu. A Rússia é um dos membros fundadores dos Brics. Em seu discurso, Lula também criticou o que classificou como a reciclagem de "velhas manobras retóricas" e a "instrumentalização" de agências da Organização das Nações Unidas (ONU) para justificar ataques militares.

"Velhas manobras retóricas são recicladas para justificar intervenções ilegais. Assim como ocorreu no passado com a Organização para a Proibição de Armas Químicas, a instrumentalização dos trabalhos da Agência Internacional de Energia Atômica coloca em jogo a reputação de um órgão fundamental para a paz. O temor de uma catástrofe nuclear voltou ao cotidiano", disse Lula. A crítica acontece poucas semanas após os Estados Unidos e Israel realizarem ataques aéreos a instalações nucleares iranianas sob o pretexto de que o país do Oriente Médio estaria próximo de produzir armas nucleares. A justificativa apresentada por israelenses e norte-americanos é semelhante à usada pelos Estados Unidos em 2003 durante a invasão do país ao Iraque. À época, os norte-americanos alegaram que o Iraque tinha armas de destruição em massa. As armas, no entanto, nunca foram localizadas. O regime iraniano, por sua vez, argumenta que seu programa nuclear tem apenas fins pacíficos.

Lula critica fome como 'arma de guerra' em Gaza Lula voltou a fazer críticas aos ataques de Israel à Faixa de Gaza, usando mais uma vez a palavra genocídio. A forte posição do líder brasileiro já levou o país sionista a o declarar "persona non grata", quando Lula comparou a situação palestina com o holocausto, no ano passado. "Absolutamente nada justifica as ações terroristas perpetradas pelo Hamas. Mas não podemos permanecer indiferentes ao genocídio praticado por Israel em Gaza e a matança indiscriminada de civis inocentes e o uso da fome como arma de guerra", disse, no Brics.