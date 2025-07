Como fraudadores de testamentos falsos roubaram milhões dos mortos

No final de 2023, as irmãs Lisa e Nicole receberam a notícia de que haviam herdado uma quantia substancial de sua falecida tia Christine. Mas enquanto elas estavam absorvendo essa notícia que mudaria suas vidas, o dinheiro foi rapidamente levado embora.

As dúvidas sobre a alegação do homem aumentaram à medida que surgiram detalhes preocupantes. No entanto, a polícia e o serviço de sucessões disseram que não iriam investigar.

As irmãs foram alertadas sobre sua herança por uma empresa "localizadora de herdeiros", a Anglia Research Services. Os localizadores de herdeiros usam um registro oficial do governo que lista as propriedades em que não houve testamento. Eles pesquisam a família da pessoa morta para identificar, localizar e entrar em contato com os herdeiros legítimos.

Ele o nomeou como beneficiário de todo o patrimônio dela, bem como único executor - a pessoa legalmente responsável por executar as instruções do testamento.

O endereço residencial de Christine foi digitado incorretamente no testamento e, embora datado de 2016, o endereço fornecido por Szvercsok era um bloco de apartamentos que não havia sido construído até 2021.

Matt Boardman entrou em contato com Szvercsok, que respondeu por e-mail: "Nunca ouvi falar de nenhuma família. Sou o único executor de seu testamento."

Apesar de apresentarem o que consideravam ser um caso forte à polícia e ao serviço de inventário, Lisa e Nicole foram informadas de que teriam de entrar com uma ação civil se quisessem provar que o testamento era falso. Isso custaria dezenas de milhares de libras, que elas não têm.

Lisa agora diz que às vezes deseja nunca ter sido informada sobre o testamento: "Tudo o que ele fez foi trazer miséria e dor de cabeça. É um pesadelo completo."

'Bens vagos'

Roubar a propriedade e os ativos financeiros de uma pessoa morta parece ser extremamente fácil de acordo com a legislação do Reino Unido, se não for possível localizar um testamento.

O registro oficial do governo de propriedades não reclamadas na Inglaterra e no País de Gales é chamado de Bona Vacantia ( latim para "bens vagos") e pode ser acessado gratuitamente on-line. Atualmente, ele contém cerca de 6.000 nomes e é atualizado diariamente.

Empresas legítimas de caça a herdeiros usam o Bona Vacantia para pesquisar clientes em potencial, mas ele também parece ter se tornado um recurso valioso para criminosos.

Para reivindicar um patrimônio onde não há nenhum herdeiro conhecido, um fraudador simplesmente precisa encontrar um nome promissor no Bona Vacantia, produzir um testamento com rapidez suficiente e receber a concessão de inventário.

Desde 2017, é possível solicitar a concessão de inventário on-line, mas os críticos do sistema dizem que ele não está conseguindo detectar candidatos suspeitos e também parece aumentar a oportunidade de fraude fiscal.

Quando uma pessoa morre, seu patrimônio deve ser avaliado quanto ao imposto sobre herança. Esse imposto não é pago em patrimônios com valor igual ou inferior a £325.000 (R$ 2,4 milhões), mas qualquer valor acima desse limite - com algumas exceções - é tributado em 40%.

É responsabilidade da pessoa a quem foi concedida a concessão de inventário certificar-se de que o imposto sobre herança foi pago.

Os solicitantes de concessão de inventário devem preencher um formulário para informar que isso foi feito, mas, de acordo com as disposições atuais, eles não precisam fazer mais do que declarar no formulário on-line que nenhum imposto é devido.

É um sistema que se baseia em grande parte na confiança, mas que dá ampla oportunidade para que essa confiança seja amplamente abusada.

Durante nossas investigações, nos deparamos com casos em que as propriedades foram avaliadas por pouco menos do que o limite do imposto sobre herança, embora incluíssem propriedades com valor muito maior.

Uma delas foi a propriedade de Charles Haxton.

De quem é a casa?

Na época de sua morte, em 2021, Charles Haxton morava sozinho em uma casa geminada em Tooting, no sul de Londres.

Ele era recluso e só falava ocasionalmente com os vizinhos, embora um deles, Roye Chapman, estivesse ao seu lado perto do fim quando ele sofreu uma queda feia ao ar livre.

"Liguei para a polícia, levantei-o e o coloquei na ambulância", diz ele. "Sua cabeça estava toda cortada e, duas semanas depois, ele morreu."

Inicialmente, não foi encontrado nenhum testamento para Haxton, e seu nome e endereço apareceram no Bona Vacantia. Isso levou a Anglia Research a procurar possíveis herdeiros, e eles informaram a vários de seus primos que eles poderiam estar na fila para herdar o patrimônio de Haxton.

Joe Dixey/BBC Roye Chapman em frente à casa de seu falecido vizinho, Charles Haxton

Então, assim como aconteceu com Lisa e Nicole, os primos foram informados de que um testamento havia aparecido, deixando tudo para um homem - também húngaro - chamado Roland Silye.

Inicialmente, a família aceitou a alegação de que ele era um velho amigo de Haxton, mas um parente, Barry, obteve uma cópia do testamento e ficou impressionado com a aparência estranha do documento.

Isso deixou Silye com duas propriedades - não apenas a casa de Haxton em Londres, mas também uma casa em Hertfordshire.

Juntas, as duas propriedades valeriam cerca de £2 milhões (R$ 14,7 milhões). No entanto, o Sr. Silye listou o valor do patrimônio como £320.500 (R$ 2,3 milhões) - apenas £4.500 (R$ 33,2 mil) a menos do que o valor a partir do qual o imposto sobre herança é cobrado.

O que era ainda mais estranho era o fato de que Haxton nunca foi proprietário de nenhuma casa em Hertfordshire e não ter nenhuma ligação com ela.

Visitamos essa propriedade. Ela era grande e estava em ruínas, e os vizinhos nos disseram que ela estava desocupada há muito tempo.

O quebra-cabeça da casa extra também chamou a atenção de Neil Fraser, sócio de outra empresa de caça a herdeiros. Ele acha que Silye pode ter incluído a propriedade de Hertfordshire em um testamento, em uma tentativa de falsificação.

"Ele deve ter passado por aquela casa e pensado: 'Vou ficar com essa casa abandonada. Como posso conseguir essa casa? Bem, posso colocá-la em um testamento!"

O testamento foi aceito pelo serviço de inventário, que não verificou nem levantou qualquer dúvida sobre a casa de Hertfordshire.

Não conseguimos localizar Roland Silye em nossa investigação, e sua motivação continua sendo um mistério.

O testamento não lhe daria a posse da casa de Hertfordshire - o registro de propriedade e a lista eleitoral indicam que a proprietária é uma mulher que estaria na casa dos 70 anos.

Fraser especula que o testamento poderá ser usado no futuro como alavanca para assumir a propriedade quando o verdadeiro proprietário morrer.

Apesar de ter relatado suas suspeitas à polícia e ao serviço de sucessões, ele diz que não foram tomadas providências.

Silye liberou o inventário não apenas para o patrimônio de Haxton, mas também para o de George Woon, um idoso de Southall, oeste de Londres.

Woon também faleceu em 2021 e, pouco tempo depois, seu nome apareceu no Bona Vacantia. Silye apresentou um testamento que o nomeava como único herdeiro. A casa de Woon foi posteriormente vendida em um leilão por £360.000 (R$ 2,6 milhões).

Uma rede complexa

Pedimos a um especialista em fraudes financeiras, Graham Barrow, que verificasse se poderia haver alguma conexão entre Roland Silye e Tamas Szvercsok.

Ambos têm nomes de origem húngara e, de acordo com a Companies House, ambos parecem ser diretores em uma rede complexa e interligada de empresas.

Barrow estabeleceu que o endereço fornecido por Szvercsok no testamento de Harverson também era usado por Silye para algumas de suas empresas.

O que essas empresas fazem não está claro, embora algumas tenham sido excluídas por endereços fraudulentos e outras tenham sido advertidas por não fornecerem contas.

O padrão - várias empresas, endereços relacionados, nomes semelhantes - é um padrão que geralmente indica uma rede criminosa, diz Barrow.

Ele acrescenta que o fato de possuir várias empresas pode permitir que os criminosos dispersem fundos em diferentes contas e locais, dificultando a vida das autoridades policiais.

Outro nome húngaro que aparece nessa rede de empresas é Bela Kovacs, que, de acordo com um testamento datado de 2021, era herdeiro de todo o patrimônio de Michael Judd, de Pinner, oeste de Londres.

BBC A propriedade de Michael Judd incluía seu bangalô em Pinner, oeste de Londres

De acordo com seus vizinhos, Judd era um indivíduo de múltiplos talentos, com um histórico distinto nos serviços de segurança. No entanto, em seus últimos anos, ele se tornou uma espécie de colecionador, raramente saindo de casa.

Um vizinho, Chris, nos disse que achou o testamento estranho, e não apenas porque Judd nunca havia mencionado Bela Kovacs.

Poucos meses antes de sua morte, em 2024, Judd disse a Chris que havia feito um testamento há muito tempo, mas que as pessoas citadas nele já estavam todas mortas. De qualquer forma, acrescentou, ele não sabia onde estava o testamento.

"Acho que é melhor eu tentar desenterrá-la algum dia", Chris se lembra dele dizendo.

Ele acha que é inconcebível que Judd tivesse se preocupado com essas decisões se tivesse feito um testamento três anos antes.

Localizamos Kovacs em uma propriedade de luxo na região de Watford, mas ele se recusou a falar conosco.

Escrita conjunta

Outros fatores parecem conectar esses casos.

Os testamentos feitos para Charles Haxton, George Woon e os outros que vimos parecem ter sido escritos pela mesma pessoa, de acordo com a especialista em caligrafia Christina Strang.

"Os números dois, quatro e sete estão todos escritos da mesma forma em vários endereços", diz ela.

Ela também vê outras semelhanças, como o espaçamento das letras em diferentes assinaturas e o posicionamento das assinaturas na linha.

"Parece que é uma pessoa que está assinando e forjando tudo isso."

BBC A especialista em caligrafia Christina Strang diz que parece que uma pessoa assinou todos os testamentos

Strang também acha que essa mesma pessoa pode ter falsificado assinaturas para as testemunhas nomeadas nos testamentos, nenhuma das quais, segundo descobrimos, era aparentemente conhecida do falecido e algumas delas podem ter sido completamente fictícias.

Há semelhanças preocupantes na maneira como as propriedades foram tratadas durante e após o processo de inventário:

Pouco depois de Szvercsok ter feito sua reivindicação inicial sobre o patrimônio de Harverson, suas sobrinhas descobriram que sua casa em Wimbledon havia sido saqueada

Um trabalhador contratado para esvaziar a casa de Judd nos disse que havia sido instruído a esvaziá-la rapidamente, mesmo que isso significasse ter que destruir o que pareciam ser valiosas relíquias de família

Depois que a casa de Haxton foi limpa, as janelas e portas foram escurecidas e as fechaduras reforçadas; um ano depois, descobriu-se que ela estava sendo usada como uma fazenda de maconha (fato que só veio à tona quando uma gangue rival tentou forçar a entrada e os vizinhos alertaram a polícia)

Joe Dixey/BBC Os vizinhos de Charles Haxton, Delorie, Roye e Sharon (da esquerda para a direita), alertaram a polícia sobre acontecimentos estranhos na casa de seu falecido vizinho

Um sistema com problemas

Como resultado de nossa investigação, as contas bancárias de dezenas de empresas ligadas aos suspeitos de fraude foram suspensas.

Além disso, o HM Revenue & Customs (HMRC, a Receita Federal do Reino Unido) nos disse que agora quer questionar Roland Silye sobre o imposto sobre herança que ele pode estar devendo sobre o patrimônio de Charles Haxton.

Bela Kovacs obteve o inventário do patrimônio de Michael Judd, que foi avaliado em £310.000 (R$ 2,3 milhões), um pouco abaixo do limite do imposto sobre herança. No entanto, o interesse do HMRC também foi despertado por esse caso e agora suspendeu uma venda planejada do bangalô do Sr. Judd em Pinner.

Enquanto isso, a disputa sobre o patrimônio de Christine Harverson significa que o processo de inventário foi congelado e parece improvável que seja resolvido em breve. Tamas Szvercsok não pode tomar posse de sua casa em Wimbledon, mas Lisa e Nicole não têm recursos para ir ao tribunal civil e provar que o testamento dele é falso.

BBC O inventário do patrimônio de Christine Harverson foi congelado devido à disputa entre suas sobrinhas e Tamas Szvercsok

Escrevemos para Szvercsok e Silye nos endereços fornecidos com seus pedidos de inventário, oferecendo-lhes o direito de resposta, mas não obtivemos resposta.

Quando compartilhamos nossas descobertas com o Ministério da Justiça, que é o responsável final pelo sistema de inventário, o órgão nos disse que estava "trabalhando com a aplicação da lei para garantir que os criminosos sintam a força total da lei".

No entanto, um quadro diferente surge de outras pessoas que conhecem o sistema.

"Como o inventário não é de alto perfil - não é, por falta de uma palavra melhor, politicamente sexy, ele não fica nas manchetes", diz o ex-deputado Sir Bob Neill, que até a eleição geral de 2024 foi presidente do Comitê Seleto de Justiça da Câmara dos Comuns.

Em 2023, o comitê seleto lançou uma investigação sobre o sistema de inventário, mas ela foi interrompida pela eleição.

Sir Bob acredita que a ânsia excessiva de cortar custos por meio da digitalização do sistema de inventário produziu pontos fracos que os fraudadores estão explorando agora.

"Quando havia escritórios regionais, havia consciência humana, contato e escrutínio, o que era mais adequado para identificar casos em que as coisas deram errado", diz ele. "Um sistema puramente automatizado não é muito bom para fazer isso."

BBC Sir Bob Neill: O sistema atual de inventário foi uma "solução barata"

Ele diz que o sistema introduzido em 2017 foi uma solução barata e rápida. Segundo ele, falta-lhe a sofisticação dos programas usados pelas seguradoras para lidar com fraudes, que podem detectar padrões de comportamento suspeito.

Suas preocupações são compartilhadas pelo pesquisador da Anglia Research, Matt Boardman, que afirma que, anteriormente, os executores de testamentos precisavam comparecer ao registro de sucessões local para fazer um juramento, o que "permitiria que o registrador avaliasse cada caso com base em seu próprio mérito".

Ele diz que a mudança do sistema on-line "eliminou completamente" a chance de questionar a conduta ou o comportamento do executor.

"Só Deus sabe quantos deles já passaram e foram processados pelo registro de sucessões", diz ele, "e como estamos enriquecendo essas pessoas."