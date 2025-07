Trump usa expressão que gera críticas de grupos judaicos

Trump uses anti-semitic term during Iowa speech The British Broadcasting Corporation O presidente dos EUA, Donald Trump, tem sido criticado por grupos judaicos após usar um termo antissemita em um comício. Trump descreveu alguns banqueiros como "Shylocks" no evento em Iowa. Shylock é o nome de um personagem, um agiota ganancioso, de origem judaica, na peça de Shakespeare O Mercador de Veneza.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A Liga Antidifamação dos EUA (ADL), uma organização judaica de monitoramento antidiscriminação, disse que o uso do insulto pelo presidente foi "muito problemático". O ex-presidente dos EUA, Joe Biden, usou a palavra Shylock quando era vice-presidente, mais tarde reconhecendo que era inapropriado. Reuters No comício de quinta-feira em Des Moines, Trump estava celebrando a aprovação de sua proposta de orçamento pelo Congresso esta semana. "Pense nisso: sem imposto sobre a morte", disse ele. "Sem imposto sobre herança. Sem ir aos bancos e pegar empréstimos de, em alguns casos, um bom banqueiro – e em alguns casos, Shylocks e pessoas ruins."

Quando o presidente republicano retornou no Air Force One para Washington DC após o comício, ele foi questionado por repórteres sobre seu uso do termo. Ele disse que não sabia que era visto como antissemita. "Não, nunca ouvi dessa forma", disse o presidente. "Para mim, Shylock é alguém que, digamos, um agiota que cobra altas taxas de juros. "Nunca ouvi dessa forma. Você vê de forma diferente de mim. Nunca ouvi isso."

O deputado Daniel Goldman, democrata de Nova York, chamou as observações de Trump de "antissemitismo flagrante e vil", e disse que "Trump sabe exatamente o que está fazendo". A ADL disse em uma publicação no X: "O termo 'Shylock' evoca um estereótipo antissemita de séculos sobre judeus e ganância que é extremamente ofensivo e perigoso. "O uso do termo pelo presidente Trump é muito problemático e irresponsável."