Elon Musk diz que vai criar um novo partido político nos EUA

Elon Musk diz que está lançando um novo partido político, semanas após seu rompimento com o presidente dos EUA, Donald Trump.

Durante essa briga, Musk publicou uma pesquisa no X perguntando aos usuários se deveria haver um novo partido político nos EUA.

Ele levantou pela primeira vez a possibilidade de lançar um partido durante sua rixa pública com Trump, que o levou a deixar seu cargo na administração e a se envolver em uma disputa pública acirrada com seu ex-aliado.

No entanto, não está claro se o partido foi formalmente registrado junto às autoridades eleitorais dos EUA, e Musk não forneceu detalhes sobre quem o liderará ou qual será sua forma.

Até sábado, a Comissão Eleitoral Federal não havia registrado uma inscrição formal do partido.

"Quando se trata de falir nosso país com desperdício e corrupção, vivemos em um sistema de partido único, não em uma democracia.

Musk foi um defensor-chave de Trump durante a eleição de 2024 e gastou US$ 250 milhões para ajudá-lo a voltar à Casa Branca.

Negócios de Musk com o governo

As empresas de Musk, incluindo a SpaceX, sua subsidiária Starlink e a Tesla, fazem muitos negócios com o governo dos EUA.

Só a SpaceX recebeu US$ 20,9 bilhões (R$ 116 bi) em contratos com o governo dos EUA desde 2008, de acordo com análise da BBC Verify.