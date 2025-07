Rússia lança ataque intenso à Ucrânia após Putin rejeitar proposta de trégua de Trump

Uma nuvem de fumaça pairava sobre Kiev na manhã desta sexta-feira (04/07), após uma noite de intensos ataques russos que atingiram quase todos os distritos da capital da Ucrânia , de acordo com as autoridades do país.

Os ataques aconteceram horas depois de um telefonema entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, após o qual Trump disse que estava "decepcionado" por Putin não estar pronto para acabar com a guerra contra a Ucrânia.

Uma mulher foi morta na Rússia após ataques de drones ucranianos, segundo autoridades.

O governador interino da região de Rostov, no sul da Rússia, disse que ela foi morta em um ataque a um vilarejo não muito longe da fronteira com a Ucrânia.

Os ataques aéreos da Rússia durante a noite bateram outro recorde, segundo a Força Aérea da Ucrânia, com 72 dos 550 drones penetrando as defesas aéreas — acima do recorde anterior de 537 lançados na noite do último sábado.