Pele escura, olhos castanhos, baixa estatura: o que DNA revela sobre homem que viveu no Egito há 4,5 mil anos

Trabalho recém-publicado usou técnicas avançadas de sequenciamento genético para revelar detalhes e características de um indivíduo que testemunhou um período histórico cheio de transformações. Entre evidências, especulações e críticas, a pesquisa encaixa novas peças no quebra-cabeças da formação do império mais longevo da História.

Getty Images Restos mortais do indivíduo que viveu na época da construção das primeiras pirâmides foram encontradas 265 km ao sul do Cairo

Em Nuwayrat, um vilarejo localizado no vale no rio Nilo a cerca de 265 km do Cairo, no Egito, viveu um homem de pele escura, cabelos castanhos, olhos amendoados, com no máximo 1,60 m de altura, que teve uma vida longeva para os padrões da época.

Ele sofria com uma artrite avançada no pé direito e no pescoço. E tinha uma ancestralidade majoritariamente relacionada ao norte da África — embora 20% de suas origens estivessem enraizadas no oeste da Ásia, na região da Mesopotâmia, no que hoje conhecemos como Iraque e Irã.