Moraes suspende decretos do IOF do governo e do Congresso e convoca reunião de conciliação

Marcelo Camargo/Agência Brasil Segundo Alexandre de Moraes, o objetivo da decisão desta sexta-feira (4/7) é buscar harmonia entre os Poderes e a construção de um consenso O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu nesta sexta-feira (4/7) três decretos do governo federal que aumentavam a alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Na mesma decisão, o ministro suspendeu também decreto legislativo que havia derrubado as medidas, aprovado pelo Congresso ao fim de junho.

Moraes determinou ainda uma audiência de conciliação entre as partes para o dia 15 de julho, às 15h. Na audiência, segundo o magistrado, deverão estar presentes representantes do governo, do Senado Federal e da Câmara, da Procuradoria-Geral da República (PGR), da Advocacia-Geral da União (AGU) e dos partidos que entraram com ações no STF sobre o tema. Segundo Moraes, o objetivo da decisão é buscar harmonia entre os Poderes e a construção de um consenso sobre o tema. "Esse indesejável embate entre as medidas do Executivo e Legislativo, com sucessivas e reiteradas declarações antagônicas contraria fortemente o artigo 2º da Constituição Federal que, mais do que determinar a independência dos Poderes, exige a harmonia entre eles, como princípio básico e inafastável de nosso Estado democrático de direito em busca do bem comum para toda a sociedade brasileira", escreveu o ministro, na decisão desta sexta-feira.

O tema chegou ao STF por meio de duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) e uma Ação de Declaratória de Constitucionalidade (ADC). Em uma das ADIs, o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, questionava a constitucionalidade dos decretos presidenciais que aumentaram a alíquota do IOF. Na outra, o PSOL questionava o decreto legislativo que suspendeu os decretos presidenciais.

Já a ADC foi ajuizada pela AGU, representando o governo, também contra a decisão do Congresso, com o argumento de que a derrubada do ajuste do IOF teria sido uma interferência indevida sobre do Legislativo sobre o Executivo. Na decisão desta sexta, Moraes destacou ainda a competência do STF para resolver conflitos entre os Poderes e garantir o cumprimento da Constituição. "As ações propostas, igualmente, demonstram a importância de não se confundir o exercício da legítima competência constitucional do Supremo Tribunal Federal com um suposto e indefinido ativismo judicial e afastam a confusão entre discursos vazios de auto-contenção do Poder Judiciário com sugestões para uma trágica omissão ou a grave prevaricação ou mesmo com uma inaceitável covardia institucional para que não se decida e não se faça prevalecer o texto constitucional", escreveu o magistrado.

A linha do tempo da batalha do IOF O governo enviou uma primeira proposta de aumento do IOF em maio, que reforçaria o caixa em R$ 20,5 bilhões em 2025 e em R$ 41 bilhões em 2026. Com a resistência do Congresso, a equipe econômica alterou a proposta, sugerindo uma alta menor do imposto. Com isso, a arrecadação prevista caiu para R$ 10 bilhões neste ano e R$ 30 bilhões no seguinte. Por outro lado, o Executivo propôs outras medidas para compensar a arrecadação menor do IOF, como taxar em 5% títulos financeiros que hoje são isentos de Imposto de Renda (IR), como as Letras de Crédito Imobiliário (LCIs) e as Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs).