Contratado de ajuda humanitária em Gaza diz à BBC que viu colegas atirarem em palestinos famintos

Imagem cedida à BBC O contratado compartilhou imagens de um local da GHF com a BBC Um ex-contratado de segurança dos novos e controversos centros de distribuição de ajuda em Gaza — apoiados por Israel e pelos EUA — disse à BBC que testemunhou colegas abrindo fogo diversas vezes contra palestinos famintos que não representavam ameaça alguma, inclusive com metralhadoras. Em uma ocasião, ele relatou que um guarda disparou de uma torre de vigilância com uma metralhadora porque um grupo de mulheres, crianças e idosos estava se afastando do local muito lentamente.

Ao ser questionada, a Fundação Humanitária de Gaza (GHF, na sigla em inglês) afirmou que as alegações eram categoricamente falsas. A fundação encaminhou uma declaração dizendo que nenhum civil jamais foi alvo de disparos nos centros de distribuição da GHF. A GHF iniciou suas operações em Gaza no final de maio, distribuindo ajuda limitada a partir de vários locais no sul e centro da Faixa de Gaza. Isso ocorreu após um bloqueio total de 11 semanas imposto por Israel, durante o qual nenhum alimento entrou no território. O sistema tem sido amplamente criticado por forçar um grande número de pessoas a atravessar zonas de combate ativas até um número reduzido de centros. Desde o início das operações da GHF, forças israelenses mataram mais de 400 palestinos que tentavam obter ajuda alimentar nesses locais, segundo a ONU e médicos locais. Israel afirma que o novo sistema de distribuição impede que a ajuda chegue ao Hamas.

O ex-contratado afirmou que, enquanto guardas atiravam contra um grupo de palestinos em um dos centros da GHF, outro contratado no local, em pé sobre o barranco com vista para a saída, disparou de 15 a 20 tiros com arma automática contra a multidão. "Um homem palestino caiu no chão, imóvel. E então o outro contratado que estava ali disse: 'Droga, acho que você acertou um'. E depois riram disso." O contratado, que falou sob condição de anonimato, disse que os gestores da GHF minimizaram seu relato, tratando-o como coincidência, sugerindo que o homem palestino poderia ter "tropeçado" ou estar "cansado e desmaiado".

A GHF afirmou que o autor das denúncias é um "ex-contratado insatisfeito" que teria sido demitido por má conduta, o que ele nega. Ele mostrou comprovantes de pagamento indicando que continuou recebendo salário por duas semanas após deixar o cargo. Imagem cedida à BBC Imagens fornecidas mostraram longas filas de pessoas em busca de ajuda em um corredor cercado O homem com quem conversamos, que disse ter trabalhado nos quatro centros de distribuição da GHF, descreveu uma cultura de impunidade, com poucas regras ou controles. Ele afirmou que os contratados não recebiam regras claras de engajamento nem procedimentos operacionais padrão, e que um líder de equipe teria dito: "Se você se sentir ameaçado, atire — atire para matar e pergunte depois".

A cultura da empresa, segundo ele, era como se "estivéssemos entrando em Gaza, então não há regras. Faça o que quiser." "Se um palestino está se afastando do local e não demonstra nenhuma intenção hostil, e mesmo assim estamos atirando tiros de advertência, estamos errados, estamos sendo criminalmente negligentes", disse. Ele afirmou que cada centro tinha câmeras de vigilância monitorando a atividade na área, e que a insistência da GHF de que ninguém havia sido ferido ou alvejado era "uma mentira descarada".