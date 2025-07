'Tive parada cardíaca e quase fiquei cega após esteticista me aplicar botox falso'

BBC Kaylie Bailey contraiu botulismo após aplicação de botox ilegal O tapa-olho de Kaylie Bailey é um lembrete diário de quando seu tratamento de beleza quase a matou. A mãe de três filhos de 36 anos do condado de Durham, no nordeste da Inglaterra, pagou £ 75 (cerca de R$ 556) a uma esteticista por três aplicações de "botox", metade do que havia custado em uma consulta anterior — e o negócio acabou se revelando bom demais para ser verdade.

Em poucos dias, Bailey estava com dificuldade para enxergar. Os médicos que a atenderam no Sunderland Royal Hospital ficaram inicialmente confusos e a diagnosticaram com ptose, uma doença ocular caracterizada pela queda da pálpebra superior. Disseram a ela para ir para casa descansar. Segundo a unidade de saúde, ao receber alta Bailey foi informada que seus sintomas provavelmente estavam relacionados ao tratamento que ela havia feito e aconselhada a consultar seu GP (general practitioner, uma espécie de clínico geral) caso eles piorassem. Arquivo pessoal Kaylie Bailey passou três dias na UTI Quando isso aconteceu, dias depois, Bailey voltou correndo ao hospital e, desta vez, foi informada de que estava com botulismo, uma doença rara, mas que pode ser fatal, causada por uma bactéria.

Naquele momento, ela era uma das 28 pessoas diagnosticadas com envenenamento tóxico no nordeste da Inglaterra após realizarem tratamentos estéticos para reduzirem rugas e linhas de expressão. Bailey teve uma parada cardiorrespiratória e precisou ser reanimada. Ela passou três dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi tratada com antitoxina botulínica, cuja aplicação imediata é crucial para neutralizar a toxina no sangue e prevenir a progressão dos sintomas e possíveis complicações.

"Lembro de estar deitada na cama e pensar: 'Estou morrendo aqui, e não quero'", conta a mulher, chorando ao relembrar a experiência. Após receber alta e sair do hospital com um tapa-olho, que terá de usar até que seu olho cicatrize completamente, ela entrou em contato com a esteticista, chamada Gemma Gray, que disse a ela que se tratava de um "problema nacional com o produto". A BBC não encontrou evidências que sustentassem essa alegação.

"Quando fui [à consulta para receber as injeções], senti que ela estava com tanta pressa que doeu, meus olhos lacrimejaram muito", diz Bailey. "Não acredito que ela tenha se atrevido a fazer isso com as pessoas." "Ela nem sequer sabia o que havia no produto, e estamos tendo que conviver com o que ela fez com a gente."