Protesto na sede do Itaú em SP pede taxação super-ricos: o que diz projeto do governo Lula sobre tema

Divulgação/Comunicação MTST-SP Movimentos sociais de esquerda fizeram um protesto na sede do Itaú BBA, em São Paulo, para defender a taxação dos super-ricos e uma "reforma tributária justa", que dizem ser "crucial para reduzir a desigualdade". A ação ocorreu nessa quinta-feira (3/7) na avenida Faria Lima, centro do mercado financeiro na capital paulista.

O protesto foi organizado pela frente Povo Sem Medo e pelo Movimento do Trabalhadores Sem Teto de São Paulo (MTST-SP) e durou cerca de duas horas. Munidos de cartazes com frases como "chega de mamata", os integrantes do movimento deixaram o prédio do Itaú no fim da manhã. Divulgação/Comunicação MTST-SP MTST disse que a ocupação da sede do Itaú "é só o começo" A reportagem escreveu para o Itaú BBA, braço de investimentos do banco Itaú, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. Procurado mais cedo pelo site Metrópoles, a instituição não tinha se manifestado. "No Brasil, taxar os super ricos é crucial para reduzir a desigualdade. São lucros e dividendos que seguem intocados, enquanto a maioria trabalhada muito e paga caro por tudo", diz texto da Povo Sem Medo publicado nas redes sociais.

Já o MTST disse que a ocupação da sede do Itaú "é só o começo". "É hora de inverter a balança", publicaram no Instagra. Eles prometeram nova ação em São Paulo no próximo dia 10. O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), que já foi coordenador do movimento dos sem-teto, também comemorou o protesto: "Pra cima!", publicou o aliado do governo Lula no X. "O recado do povo é claro: o Brasil precisa de Justiça tributária." Discurso de Lula e campanha do PT Ricardo Stuckert "Mais justiça tributária e menos desigualdade", publicou Lula no X A ação dos movimentos acontece um dia após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) exibir um cartaz que pedia a "taxação dos super ricos" durante evento que celebrou a independência da Bahia nesta quarta-feira (2/7).

"Mais justiça tributária e menos desigualdade. É sobre isso", publicou o presidente no X. Em 26 de junho, o PT lançou uma campanha pela taxação dos mais ricos, chamada de "taxação BBB": bilionários, bancos e bets. O vídeo da campanha publicado nas redes sociais do partido retoma o projeto do governo federal de isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil que tramita no Congresso.

Como forma de compensação, o texto propõe aumentar o imposto sobre os contribuintes mais ricos (renda mensal acima de R$ 50 mil). Num momento em que o governo enfrenta crise de popularidade, a ênfase reforçada no discurso pela taxação dos super-ricos e pelo projeto de isenção do IR ganhou fôlego após a derrota do governo federal ao ter a proposta de aumento do IOF (Imposto de Operação Financeira) derrubada no Congresso. O Planalto afirma que a alta do IOF é importante para o equilíbrio das contas públicas e decidiu acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) contra a medida, abrindo uma fase de conflito aberto com a liderança do Parlamento, onde o Planalto não tem maioria estável.