O documento que pode definir os momentos finais da sua vida

Jadyr Galera Elfriede Galera, ou Frida, que morreu em 2019, tinha câncer em estado terminal e publicou seu testamento vital na internet O caso era o de um paciente com câncer cerebral muito agressivo e que tinha pedido para receber cuidados em casa, sem ser levado ao hospital. Quando ele piorou, os médicos queriam que ele fosse hospitalizado e a esposa teve que brigar para o desejo do paciente ser respeitado.

"Não [teve que brigar] judicialmente porque não chegou até lá, mas ela teve de fazer inúmeras rodadas de reuniões, inclusive ameaçando processar os profissionais se eles descumprissem a vontade do marido. E o fato de o documento existir e de estar lavrado em cartório foi determinante para os médicos dizerem 'ok, então vamos fazer do jeito que ele queria'." O documento a que a advogada e bioeticista Luciana Dadalto se refere é um testamento vital, também conhecido como diretivas antecipadas de vontade. Segundo dados do Colégio Notarial do Brasil, desde a pandemia de covid-19, a cada ano, em média 618 brasileiros vêm registrando documentos desse tipo em cartório para ter suas vontades respeitadas no que se refere a cuidados de fim de vida. Não se sabe ao certo, no entanto, quantos testamentos vitais estão sendo escritos hoje no país, já que não há obrigatoriedade de lavratura. A BBC News Brasil conversou com Luciana Dadalto, autora do livro Testamento Vital, agora em sua sexta edição, e com médicos que atendem pacientes em situações que envolvem risco de vida para saber mais sobre esse documento.

O que é testamento vital e quem pode fazer um? É preciso buscar aconselhamento profissional para se escrever um testamento vital? O que diz esse documento? Qual é seu peso legal? A seguir, você também confere histórias que revelam o tipo de impacto que documentos desse tipo podem ter nos momentos finais da vida de quem os escreve. O que é um testamento vital? Testamento vital é um documento por meio do qual uma pessoa lúcida, com capacidade de tomar decisões, registra suas vontades positivas e negativas — ou seja, o que quer e o que não quer — no que diz respeito a cuidados de saúde em situações de irreversibilidade, diz Luciana Dadalto em entrevista à BBC News Brasil.

Além de atuar como advogada especializada em Direito Médico, Dadalto também aconselha clientes que querem fazer um testamento vital. O testamento vital só passa a valer quando a pessoa perde a capacidade decisória, explica. Quem faz um documento como esse está pensando na possibilidade de chegar ao final de sua vida gravemente doente e sem condições de expressar sua vontade, explica Dadalto. "Ou seja, estou diante de uma situação incurável, irreversível, intratável — e a pessoa não consegue mais se manifestar, então a gente não consegue perguntar para ela o que ela quer. Por isso, ela toma essas decisões antecipadamente."

Qual é o valor legal de um testamento vital? Getty Images O testamento vital passa a valer quando a pessoa perde a capacidade decisória, diz especialista No Brasil, qualquer pessoa maior de 18 anos considerada capaz diante da lei pode fazer um documento desse tipo. Mas não existe legislação específica sobre testamentos vitais, diz Dadalto. O que existe é jurisprudência. Ela explica: em 2012, o Conselho Federal de Medicina (CFM) publicou uma resolução dizendo que médicos deveriam respeitar a vontade do paciente em situações como essa. A resolução também dizia que familiares não podiam desrespeitar essa vontade. "Quando essa resolução foi publicada, um procurador de Justiça ajuizou uma ação dizendo que o CFM não tinha o poder de fazer lei. Então, tivemos uma decisão judicial dizendo que o CFM não tinha feito uma lei, mas tinha regulamentado a conduta ética dos médicos diante desse documento", diz Dadalto.