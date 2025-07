Diogo Jota: jogador do Liverpool que morreu em acidente havia se casado há menos de duas semanas

Getty Images Diogo Jota, jogador de Portugal e do Liverpool, morreu em acidente de carro O atacante do Liverpool e da seleção de Portugal Diogo Jota morreu nesta quinta-feira (3/7) em um acidente de carro na Espanha. As autoridades informaram que o pneu da Lamborghini do jogador estourou durante uma ultrapassagem e saiu da pista. O carro pegou fogo. O acidente aconteceu por volta de 0h30 no horário local (19h30 de quarta-feira no horário de Brasília) no município de Cernadilla, na província de Zamora, cerca de 300 quilômetros a noroeste de Madri.

Ainda não há detalhes mais precisos sobre o acidente. O carro pegou fogo e os dois ocupantes — Diogo Joga e seu irmão André Silva — morreram. No mês passado, Jota, que tinha 28 anos, havia se casado com sua companheira. O casal tem três filhos. Diogo Jota foi um dos principais jogadores do elenco do Liverpool que conquistou o Campeonato Inglês (Premier League) na temporada que acabou em maio.

O Liverpool FC divulgou nota dizendo que o clube está "arrasado" e que se trata de uma "perda inimaginável". A federação nacional inglesa de futebol afirmou que Jota era "não apenas um jogador fantástico", mas "uma pessoa extraordinária, respeitada por todos os seus companheiros de equipe e adversários". Jota se casou com sua esposa, Rute Cardoso, em 22 de junho de 2025.

Em uma publicação nas redes sociais do casal, o casal escreveu: "Sim, para sempre". "A notícia da morte de Diogo Jota, um atleta que muito honrou o nome de Portugal, e do seu irmão é inesperada e trágica", disse o primeiro-ministro português, Luís Montenegro. "É um dia triste para o futebol e para o esporte nacional e internacional."

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, disse que a federação e "todo o futebol português estão completamente arrasados com a morte de Diogo Jota e do seu irmão André Silva, esta manhã, em Espanha". "Muito mais do que um jogador incrível, com quase 50 convocações pela seleção nacional, Diogo Jota era uma pessoa extraordinária, alguém com uma alegria contagiante e uma referência na própria comunidade. "Em meu nome, e em nome da Federação Portuguesa de Futebol, expresso as minhas mais profundas condolências à família e aos amigos de Diogo e André Silva, bem como ao Liverpool FC e ao FC Penafiel, os clubes onde jogou futebol.