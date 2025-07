Ataque hacker desvia centenas de milhões de reais e afeta Pix; o que se sabe

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Isso fez com que os clientes das instituições atendidas pela empresa ficassem sem acesso ao Pix.

Reportagem do jornal O Globo afirma que criminosos teriam conseguido desviar recursos de contas de oito instituições financeiras, no valor de ao menos R$ 800 milhões, segundo relatos de pessoas a par do assunto. Já o jornal econômico Valor Econômico cita uma fonte que diz que cerca de R$ 400 milhões foram roubados.

Mas a informação não foi confirmada ou negada pelo Banco Central.

O site de notícias G1 afirmou que a Polícia Federal também lançou uma investigação.