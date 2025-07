Por que animações infantis estão indo tão mal de bilheteria

Pixar A recente animação Elio, da Pixar, teve a pior abertura de bilheteria da história do estúdio Elio, a nova superprodução do estúdio de animação Pixar, mostra um menino que foi levado da Terra para o espaço sideral. O desenho em si, contudo, não decolou. A produção rendeu apenas US$ 21 milhões (cerca de R$ 114,5 milhões) de bilheteria nos Estados Unidos no fim de semana de abertura e US$ 14 milhões (cerca de R$ 76,3 milhões) no resto do mundo – estreia mais fraca da história da Pixar.

Como Treinar o Seu Dragão, da DreamWorks, arrecadou quase o dobro, mesmo já tendo entrado em cartaz uma semana antes. E até Extermínio 3 (a aventura zumbi do diretor e produtor Danny Boyle, filmada em um iPhone), atraiu mais espectadores do que Elio. Que diferença um único ano pode fazer! Em junho de 2024, o filme anterior da Pixar, Divertida Mente 2, atingiu quase US$ 1,7 bilhão (cerca de R$ 9,3 bilhões), consolidando sua posição de maior sucesso de bilheteria do ano passado. E não foi o único. Uma reportagem publicada pelo jornal britânico The Times em dezembro qualificou o ano de 2024 como "uma nova era dos filmes para a família". Para o jornal, "a recessão da pandemia oficialmente passou e uma nova salvação para as bilheterias retornou a Hollywood".

Outros títulos infantis mencionados na reportagem foram Meu Malvado Favorito 4, Moana 2, Mufasa: O Rei Leão e Sonic 3: O Filme. Juntos, eles renderam cerca de US$ 6,85 bilhões (cerca de R$ 37,35 bilhões). Embora seja difícil contestar os números, também não se pode ignorar o fato de que todos esses filmes giram em torno de universos já conhecidos. E, em 2025, os maiores filmes para a família incluem Um Filme Minecraft e as versões live-action de Lilo & Stitch e Como Treinar o Seu Dragão.

Mas o fracasso de Elio indica que, hoje em dia, é muito mais difícil fazer sucesso com um filme que não seja uma continuação, história anterior, remake, adaptação de vídeo game ou alguma combinação confusa de todos os mencionados acima. Parece que, entre os espectadores mais jovens, a falta de familiaridade gera desprezo. Pixar Elio pode enfrentar dificuldades para reaver seu orçamento de US$ 150 milhões (cerca de R$ 818 milhões) Sim, houve alguns filmes infantis originais lucrativos nos últimos tempos, como Os Caras Malvados (2022) e Robô Selvagem (2024). Mas estes dois são adaptações de livros.

O que não temos visto ultimamente são megassucessos originais, desses que vendem brinquedos e viram musicais da Broadway. Os dias dos fenômenos que dão origem a franquias – como O Rei Leão, Toy Story e Frozen – parecem ter ficado para trás. Como destacou o jornalista Brooks Barnes recentemente no jornal americano The New York Times, Ruby Marinho: Monstro Adolescente, da DreamWorks, e Patos!, da Illumination, foram fracassos de público em 2023. E outra decepção daquele ano foi Wish: O Poder dos Desejos, a produção que marcou o centenário da Disney. Em 2022, Mundo Estranho, também da Disney, foi uma das maiores bombas de bilheteria da história. Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica, da Pixar, teve fraco desempenho em 2020. E duas outras produções originais do estúdio – Soul (2020) e Red: Crescer é uma Fera (2022) – foram direto para o streaming, no Disney+.