Pix Automático passa a funcionar: o que é e quando vale a pena usar?

Getty Images Meio de pagamento que está crescendo de forma avassaladora no Brasil e chamando a atenção de outros países desde que foi lançado, no final de 2020, o Pix ganha nesta segunda-feira (16/06) uma nova utilidade: o Pix Automático. A função, gratuita para o pagador, permite programar pagamentos recorrentes.

A modalidade promete facilitar pagamentos de serviços como contas de luz e gás, plataformas de streaming (transmissão digital de vídeo e áudio, sem necessidade de baixar conteúdo), mensalidades de academias de ginástica e escolas, entre outros — todos emitidos por pessoa jurídica (PJ). A função automática é diferente do Pix Agendado Recorrente, que já existe e tem um valor fixo. O Pix Automático pode ter valor fixo ou variável. Além disso, enquanto no Pix Agendado Recorrente é o pagador quem inicia o processo e cadastra um pagamento a ser repetido por um período, no Pix Automático quem vai receber — uma PJ — é que oferece a opção. Como no Pix tradicional, para usar o Pix Automático é preciso ter uma chave Pix vinculada a alguma conta e usar a ferramenta através do aplicativo de uma instituição financeira.

Em maio, o Brasil tinha mais de 854 milhões de chaves Pix ativas — incluindo tanto aquelas vinculadas a pessoas físicas, a maioria (95%), quanto jurídicas. Segundo uma projeção da fintech (empresa especializada em tecnologia financeira) EBANX, somente o Pix Automático deve movimentar pelo menos US$ 30 bilhões no comércio digital brasileiro nos próximos dois anos. O EBANX também estima que, daqui a dois anos, o Pix Automático vai representar 12% do volume anual financeiro movimentado em todas as modalidades de Pix no comércio digital.

Em 2024, o Pix foi a forma de pagamento que mais cresceu no Brasil, com aumento de 52% no número de transações, segundo dados do BC (o levantamento não inclui operações com dinheiro vivo). No último trimestre do ano passado, quase metade das transações (47%) foram feitas com Pix no Brasil (novamente, sem incluir operações com dinheiro vivo). Afinal, em que tipo de pagamento o Pix Automático será vantajoso?

Substituição do débito automático e do cartão de crédito? Getty Images Especialista acredita que empresas de portes variados vão aderir ao Pix Automático — uma alternativa ao débito automático, oferecido em geral por empresas grandes O Banco Central (BC), que criou e administra o Pix, afirma que a nova função vai facilitar muitas transações que hoje são feitas com débito automático. Normalmente, para ativar, cancelar ou alterar a data do débito automático, é preciso entrar em contato com a empresa que emite o pagamento a ser feito e, às vezes, com o banco. Com o Pix Automático, a própria pessoa consegue gerenciar isso com mais autonomia no aplicativo do próprio banco — e em qualquer banco, sem necessidade de um convênio com certas instituições, como acontece no débito automático.