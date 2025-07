Como pesadelos frequentes podem encurtar sua vida em alguns anos

Timothy Hearn - The Conversation*

Acordar de um pesadelo pode deixar seu coração acelerado — mas os efeitos podem ir muito além de uma noite agitada. Adultos que têm pesadelos toda semana apresentam quase três vezes mais chance de morrer antes dos 75 anos do que aqueles que raramente têm.

No início, os participantes relataram com que frequência os pesadelos interrompiam seu sono. Ao longo dos 18 anos seguintes, os pesquisadores registraram quantos participantes morreram prematuramente — 227 no total.

Mesmo depois de considerar fatores de risco comuns, como idade, sexo, saúde mental, tabagismo e peso, eles descobriram que as pessoas que tinham pesadelo toda semana apresentavam quase três vezes mais chance de morrer precocemente — um risco semelhante ao do tabagismo intenso.

A equipe também analisou os "relógios epigenéticos" — marcas químicas no DNA que atuam como contadores de quilometragem biológica. As pessoas atormentadas por pesadelos frequentes eram biologicamente mais velhas do que suas certidões de nascimento sugeriam, em todos os três relógios usados (DunedinPACE, GrimAge e PhenoAge).

A ciência por trás do grito silencioso

O envelhecimento acelerado representou cerca de 39% da relação entre pesadelos e morte precoce, sugerindo que o que quer que esteja provocando os pesadelos também está levando as células do corpo em direção ao fim.