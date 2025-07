Os militares transgênero que podem ter suas carreiras encerradas nos EUA com proibição de Trump

BBC Kara ingressou no Exército em 2008 e fez a transição 10 anos depois Após 17 anos no Exército dos EUA, a major Kara Corcoran, de 39 anos, estava se preparando para se formar em um programa de liderança militar de elite. Mas houve um problema.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Dois dias antes da cerimônia, Kara foi informada de que precisaria se conformar aos regulamentos masculinos — o que significa usar uniforme masculino e cortar o longo cabelo loiro que ela havia deixado crescer desde que disse ao Exército que se identificava como mulher em 2018. A ordem veio do Pentágono e foi passada adiante pela cadeia de comando até chegar a ela em Fort Leavenworth, no Estado do Kansas. "Nada em mim é masculino, mas vão me obrigar a usar trajes masculinos só para poder subir ao palco com meus colegas", disse ela nas horas que antecederam a cerimônia. "Não é minha escolha cortar o cabelo. Estou fazendo isso porque preciso." Kara é uma das milhares de pessoas transgênero afetadas por uma proibição, anunciada pelo presidente americano, Donald Trump, em janeiro, que as impede de servir em qualquer função nas Forças Armadas dos EUA.

Uma proibição anterior, em seu primeiro mandato, concentrava-se em novos recrutas e permitia algumas exceções — especialmente para aqueles que já estavam na ativa. Mas a nova política deste ano remove praticamente todas as exceções. Dados oficiais dizem que há cerca de 4,2 mil militares transgêneros nas Forças Armadas dos EUA — porém outras estimativas são muito maiores, cerca de 10 mil. Kara Corcoran Kara cortou o cabelo em 21 de maio, um dia antes de sua cerimônia de formatura A nova política afirma que um histórico ou diagnóstico de disforia de gênero — quando uma pessoa sente que seu gênero é diferente do sexo registrado no nascimento — é "incompatível com os altos padrões mentais e físicos necessários para o serviço militar".

Uma ordem executiva delineou a posição de Trump de que "as Forças Armadas foram afetadas por uma ideologia de gênero radical" e que a nova política garantirá que o corpo militar estará "livre de condições médicas ou defeitos físicos que possam razoavelmente exigir perda excessiva de tempo de serviço para tratamento ou hospitalização necessários". A ordem também declarou que "a afirmação de um homem de que ele é uma mulher e sua exigência de que outros respeitem essa falsidade não são consistentes com a humildade e a abnegação exigidas de um militar". Uma pesquisa Gallup realizada em fevereiro deste ano sugeriu que 58% dos americanos são a favor de permitir que homens e mulheres abertamente transgêneros sirvam nas forças armadas dos EUA — mas o apoio caiu de 71% em 2019 e 66% em 2021.

Críticos dizem que a proibição de Trump é discriminatória. Processos judiciais foram movidos por oficiais transgêneros na ativa e grupos de direitos humanos. Desde fevereiro, a BBC acompanha a vida da major Kara Corcoran e de um oficial não-binário da Marinha, tenente Rae Timberlake, enquanto navegam pela incerteza de suas carreiras militares. Eles compartilharam seus pensamentos e sentimentos a título pessoal, não como porta-vozes das Forças Armadas dos EUA ou de outros colegas. Carreira em xeque BBC Kara pratica tiro perto de sua base em Leavenworth, no Kansas Kara passou a maior parte de sua vida adulta no Exército dos EUA. Seus destacamentos de combate incluíram um período no Afeganistão, onde foi líder de pelotão e comandante de companhia, antes de fazer a transição. Desde então, ela afirma ter mudado legalmente seu nome e gênero e usa pronomes femininos.