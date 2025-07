O medo dos imigrantes que se escondem de batidas de Trump na 'capital mundial do morango'

Leire Ventas / BBC News Mundo Trabalhadores agrícolas têm se escondido entre as plantações com medo das batidas do ICE Duas mulheres permanecem deitadas e imóveis entre as intermináveis fileiras de amoreiras. Ao notar nossa presença na estufa, levantam apenas alguns centímetros do chão e nos observam com medo.

"Você é do ICE?", pergunta uma delas, usando um boné e um lenço roxo que cobre o rosto e só deixa os olhos à mostra. A resposta de que não somos agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos Estados Unidos, mas sim jornalistas, não a tranquiliza. Por isso, ela olha com cuidado meu crachá de imprensa, meu perfil nas redes sociais e as reportagens assinadas que mostro no meu celular. "E você viu alguma caminhonete da Migra? Estão patrulhando por aí?", pergunta. Mexicana e sem documentos, ela colhe amoras, framboesas e outras frutas das seis da manhã até duas da tarde em Oxnard, um município da Califórnia que se orgulha de ser "a capital mundial do morango".

Mas hoje, ao terminar sua jornada, ela espera alguém vir buscá-la para não correr o mesmo destino de outras pessoas na mesma situação migratória que, no dia anterior, foram detidas quando estavam a caminho de casa. É que, em junho, as batidas de deportação, que já vinham acontecendo em alguns dias nas áreas urbanas do condado de Los Angeles, chegaram até este vale, no coração agrícola da Califórnia. Leire Ventas / BBC News Mundo Oxnard fica no coração agrícola da Califórnia As operações têm sido recebidas com rejeição pela população nas ruas, com protestos majoritariamente pacíficos, embora também tenham sido registrados alguns distúrbios.

O presidente Donald Trump respondeu às manifestações enviando centenas de fuzileiros da Marinha e milhares de agentes da Guarda Nacional para "ajudar a restaurar a lei e a ordem", uma decisão que vem alimentando uma tensão com as autoridades locais e estaduais, lideradas pelo governador da Califórnia, Gavin Newsom. Imigrantes sem documentos são 40% do setor Desde que Trump retornou à Casa Branca, em janeiro, com a promessa de realizar "a maior deportação da história do país", as detenções de imigrantes sem documentos têm se multiplicado. Elas têm acontecido em ruas, igrejas, escolas, tribunais e, cada vez mais, em locais de trabalho.

Até o início de junho, o setor agrícola parecia ter escapado dessas ações, apesar de mais de 40% dos trabalhadores não possuírem documentos para viver no país, segundo uma estimativa de 2022 do Departamento de Agricultura. Na Califórnia, esse número chega a 50%, de acordo com uma pesquisa da Universidade da Califórnia, em Merced. Segundo os cálculos do Centro de Estudos de Migração, os trabalhadores rurais representam cerca de 4% de toda a força de trabalho indocumentada do país. Leire Ventas / BBC News Mundo Estima-se que ao menos metade dos mais de 255 mil trabalhadores agrícolas que vivem na Califórnia são imigrantes sem documentos Contudo, na terça-feira (10/06), o alarme pela presença de agentes de imigração se espalhou pelos campos da Califórnia, desde a costa central até o vale de San Joaquín.