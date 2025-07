Israel concordou com condições para cessar-fogo de 60 dias em Gaza, diz Trump

Reuters Veículos militares israelenses se movem perto da fronteira entre Israel e Gaza

Israel concordou com as "condições necessárias" para um cessar-fogo de 60 dias em Gaza, disse o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta terça-feira (1/7).

Durante a trégua, "trabalharemos com todas as partes para encerrar a guerra", disse Trump em uma publicação na rede social Truth Social, sem detalhar quais são as condições estabelecidas.