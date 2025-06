6 perguntas cruciais sobre morte de Juliana Marins no Monte Rinjani

ARQUIVO PESSOAL Ainda não se tem certeza sobre o dia e a hora da morte de Juliana Marins Uma semana após a morte da publicitária Juliana Marins, de 26 anos, em uma queda em um vulcão na Indonésia, familiares e autoridade seguem tentando entender alguns detalhes que explicam o acidente. As circunstâncias exatas da sua queda, o papel do guia e a demora para se acionar as equipes de resgate ainda não foram devidamente explicadas.

Conforme abaixo algumas das perguntas cruciais sobre o caso. 1. Como ocorreu a queda? Juliana participava de uma trilha no monte Rinjani no sábado dia 21 de junho, quando caiu. Ela estava sozinha no momento da queda — então não se sabe exatamente como ela caiu. Antes disso, ela fazia a subida do monte Rinjani acompanhada por um guia e um grupo. Por volta das 4h, Juliana reclamou de cansaço e ficou para trás, a pedido do guia. Ao retornar para buscar Juliana, o guia viu que ela havia caído no precipício. Ele relata que ficou cerca de 30 minutos longe de Juliana. Ela só foi avistada novamente às 6h08 já caída, mas com vida.

A terra no vulcão é muito escorregadia. Imagens de drones de turistas feitas cerca de 3 horas depois do sumiço de Juliana mostravam que ela estava sentada na encosta, em uma posição muito íngreme — com risco de deslizar ainda mais para baixo. As imagens mostravam que Juliana estava se mexendo e chega a olhar para o alto. 2. Quanto tempo Juliana foi deixada sozinha, sem o guia? Não está claro quanto tempo Juliana ficou sozinha, sem o guia. Quando a brasileira relatou cansaço, o guia pediu que ela parasse para descansar enquanto ele seguiria com o grupo. Depois de descansar, o combinado é que ela deveria seguir a trilha sozinha para alcançar o grupo, segundo disse o guia ao jornal O Globo.

Estranhando a demora de Juliana, o guia teria voltado e percebido que ela havia caído em um precipício por cerca de 200 a 300 metros. O guia deu sua versão dos fatos ao jornal O Globo: "Na verdade, eu não a deixei, mas esperei três minutos [de caminhada] na frente dela. Depois de uns 15 ou 30 minutos, a Juliana não apareceu. Procurei por ela no último local de descanso, mas não a encontrei. Eu disse que a esperaria à frente. Eu disse para ela descansar. Percebi [que ela havia caído] quando vi a luz de uma lanterna em um barranco a uns 150 metros de profundidade e ouvi a voz da Juliana pedindo socorro. Eu disse que iria ajudá-la. Tentei desesperadamente dizer a Juliana para esperar por ajuda." Manoel Marins, pai de Juliana, diz que o guia deixou Juliana sozinha por volta das 4h (no horário local) e só a avistou novamente às 6h08, quando avisou, por mensagem de vídeo, seu chefe sobre a queda.

@resgatejulianamarins Foto tirada pelo guia mostra Juliana com grupo de turistas que subiram vulcão na Indonésia "Juliana falou para o guia: 'estou cansada'. O guia falou: 'senta aqui, fica sentada'. E o guia nos disse que ele se afastou de onde Juliana estava para ir fumar", disse ele em entrevista à TV Globo. "Os culpados, no meu entendimento, são o guia, que deixou Juliana sozinha para fumar, 40 ou 50 minutos, tirou os olhos dela. A empresa que vende os passeios, porque esses passeios são vendidos em banquinha como sendo trilhas fáceis de fazer. Mas o primeiro culpado, que eu considero o culpado maior, é o coordenador do parque. Ele demorou a acionar a Defesa Civil", disse Manoel Marins em entrevista à TV Globo. O chefe do Parque Nacional do Monte Rinjani (TNGR), Yarman Wasur, afirmou que o processo de evacuação foi realizado de acordo com os procedimentos padrões ​​e negou as críticas de que o processo tenha sido lento.