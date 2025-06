Israel ordena evacuações no norte de Gaza enquanto Trump pressiona por cessar-fogo

Anadolu via Getty Images Médicos e moradores disseram à Reuters que os bombardeios militares aumentaram em Gaza na madrugada de sábado para domingo Israel ordenou que os palestinos evacuem partes do norte de Gaza antes da escalada da ação militar, enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, pressiona por um acordo de cessar-fogo. Moradores em bairros da Cidade de Gaza e Jabalia foram instruídos a se deslocarem para o sul, em direção à área costeira de al-Mawasi, enquanto as operações militares israelenses "se intensificam e se expandem para o oeste".

Enquanto isso, o porta-voz das Forças de Defesa de Israel (IDF, nas siglas em inglês), Avichay Adraee, afirmou no domingo que o exército israelense estava operando no norte de Gaza "para eliminar terroristas e a infraestrutura terrorista". Médicos e moradores disseram à Reuters que os bombardeios militares aumentaram em Gaza na madrugada de sábado para domingo, destruindo várias casas. A agência de defesa civil de Gaza, administrada pelo Hamas, informou a veículos de comunicação que pelo menos 23 pessoas foram mortas somente no domingo.

Médicos disseram que cinco pessoas foram mortas em um ataque aéreo israelense a uma tenda que abrigava deslocados em al-Mawasi, perto da cidade de Khan Younis, no sul do país – uma área para onde as pessoas no norte haviam sido instruídas a evacuar. Cinco membros da família Maarouf, incluindo três crianças, foram mortos. "Eles nos bombardearam enquanto dormíamos no chão", disse sua mãe, Iman Abu Maarouf. "Não fizemos nada de errado. Meus filhos foram mortos e os demais estão na UTI."

O pai deles, Zeyad Abu Maarouf, disse à Reuters que a família havia chegado à "zona segura" há um mês, depois que Israel os instruiu a ir para al-Mawasi. Quando questionadas sobre o incidente, as Forças de Defesa de Israel disseram à BBC que não poderiam fornecer uma resposta específica sem mais informações, mas afirmaram que "seguem o direito internacional e tomam as precauções possíveis para mitigar os danos civis". Também no domingo, um soldado das IDF de 20 anos, o Sargento Yisrael Natan Rosenfeld, foi morto no norte de Gaza.