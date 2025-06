Irã pode começar a enriquecer urânio para bomba em alguns meses, diz chefe da agência nuclear da ONU

EPA Rafael Grossi diz que espera que as negociações ainda possam acontecer no futuro, apesar do Irã ter cortado relações com a AIEA O Irã tem capacidade para retomar o enriquecimento de urânio – para uma possível bomba – em "questão de meses", afirmou o chefe da agência nuclear da ONU. Rafael Grossi, chefe da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), afirmou que os ataques dos EUA a três instalações iranianas no último fim de semana causaram danos graves, mas "não totais", contradizendo a afirmação de Donald Trump de que as instalações nucleares iranianas foram "totalmente destruídas".

No sábado, Grossi disse à CBS News, parceira de mídia da BBC nos EUA, que Teerã poderia ter "em questão de meses... algumas cascatas de centrífugas girando e produzindo urânio enriquecido". Ele acrescentou que o Irã ainda possui "capacidades industriais e tecnológicas... então, se assim o desejarem, poderão começar a fazer isso novamente". A AIEA não é o primeiro órgão a sugerir que as capacidades nucleares do Irã ainda podem continuar - no início desta semana, uma avaliação preliminar vazada do Pentágono concluiu que os ataques americanos provavelmente apenas atrasaram o programa em meses.

É possível, no entanto, que futuros relatórios de inteligência incluam mais informações mostrando um nível diferente de danos às instalações. Trump respondeu furiosamente, declarando que as instalações nucleares do Irã foram "completamente destruídas" e acusou a mídia de "uma tentativa de desmerecer um dos ataques militares mais bem-sucedidos da história". Por enquanto, Irã e Israel concordaram com um cessar-fogo.

Mas Trump disse que consideraria "absolutamente" bombardear o Irã novamente se a inteligência descobrisse que o país poderia enriquecer urânio a níveis preocupantes. O Irã, por outro lado, enviou mensagens conflitantes sobre a extensão dos danos causados. Em um discurso na quinta-feira (26/6), o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, afirmou que os ataques não alcançaram nada de significativo. Seu ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, no entanto, afirmou que danos "excessivos e graves" foram causados.