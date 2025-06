Ao menos duas pessoas são mortas a tiros em Idaho, nos EUA, enquanto combatiam um incêndio florestal

O governador Brad Little disse que "vários bombeiros heroicos" foram atacados enquanto combatiam um incêndio.

O xerife do Condado de Kootenai, Robert Norris, informou que pelo menos uma pessoa estava atirando contra policiais com rifles de alta potência na cidade de Coeur d'Alene.

Duas pessoas foram mortas a tiros neste domingo (29/6) no Estado de Idaho, no oeste dos EUA, enquanto combatiam um incêndio florestal, informaram autoridades.

"Não sabemos se há um, dois, três ou quatro" atiradores, disse o xerife Norris, acrescentando que os policiais relataram tiros vindos de várias direções. Os moradores foram orientados a evitar o local.

O vice-diretor do FBI, Dan Bongino, afirmou que os agentes estavam respondendo para "fornecer apoio tático e operacional". O governador Brad Little publicou no X que "vários bombeiros heroicos" foram atacados.

"Este é um ataque direto e hediondo aos nossos bravos bombeiros", disse o governador. "Peço a todos os moradores de Idaho que orem por eles e suas famílias enquanto aguardamos para saber mais."

Ele acrescentou: "Como esta situação ainda está em desenvolvimento, por favor, mantenham-se afastados da área para permitir que as autoridades policiais e os bombeiros façam seu trabalho."