O que significa ser um bom pai, biologicamente falando?

Getty Images Na maioria dos mamíferos, os cuidados parentais são essenciais para garantir a sobrevivência dos filhotes Ser um bom pai não é algo fácil de definir. Na verdade, nossa ideia de "bom pai" não é determinada apenas pela espécie a que pertencemos, e mesmo entre os Homo sapiens, os contextos culturais fizeram com que o "pai ideal" do século XXI não tenha absolutamente nada a ver com o que seria considerado um bom pai para um homem da antiga Pérsia imperial.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Essa diversidade sociocultural se multiplica ainda mais quando comparamos com a enorme diversidade biológica do mundo animal. Existem todos os tipos de comportamentos imagináveis (e também inimagináveis) por parte dos pais (os genitores do sexo masculino) em relação aos seus filhos. Contudo, do ponto de vista estritamente biológico, seria possível sim encontrar uma definição objetiva de "bom pai" com base em argumentos da evolução. Sob essa ótica, um bom pai seria aquele que garante a sobrevivência de sua prole, pelo menos até que ela atinja a maturidade sexual. Ou seja, todo comportamento paterno que aumente as chances de reprodução dos filhos seria considerado uma caraterística vantajosa, algo que aumente a eficiência biológica da espécie e, por isso, tende a ser favorecido pela seleção natural.

Os cuidados parentais, portanto, trazem benefícios evolutivos. Mas, por mais estranho que pareça, são surpreendentemente raros. Por quê? Pais que não são presentes — e nem se espera que sejam A primeira razão estaria relacionada com o nosso hábito de tentar identificar se o bebê recém-nascido se parece mais com a mãe ou com o pai. Em muitas espécies que passam por fases larvais, essa discussão seria irrelevante, porque "a criatura" não se parece com nenhum dos pais.

Sua aparência é radicalmente diferente. Tanto que, quando o conhecimento biológico era ainda mais limitado, as diferentes fases de vida de muitas espécies eram frequentemente consideradas não apenas espécies diferentes, mas grupos (filos) completamente distintos. Na verdade, essas diferenças entre pais e filhos não são apenas anatômicas e fisiológicas, mas também ecológicas. Isso quer dizer que os filhotes, em suas fases iniciais de vida, não compartilham o mesmo habitat que os pais e vivem em "mundos" diferentes.

Getty Images Larvas de um mosquito compartilham aparência e habitat completamente diferente dos pais Vamos pegar um exemplo conhecido por todos: os mosquitos. As larvas dos mosquitos são como "minhocas" que vivem, comem, respiram e se desenvolvem na água, enquanto seus pais vivem em outro mundo: o aéreo. Nessas condições, a interação é praticamente nula, a convivência não existe e os cuidados parentais não são possíveis.